Dario Brunori torna nella sua città e sarà il protagonista del Capodanno 2025 in piazza dei Bruzi a Cosenza. Un evento identitario, voluto dal sindaco Franz Caruso, che questa mattina ha presentato in conferenza stampa il concertone dedicato alla notte di San Silvestro. Il primo cittadino ha illustrato la macchina organizzativa pensata per accogliere il grande pubblico che, come ogni anno, animerà il centro città. «Ci saranno dei maxi schermi lungo corso Mazzini – ha spiegato – perché è l’organizzazione che garantisce la migliore riuscita, sia dal punto di vista tecnico che sonoro. Migliorerà rispetto alle precedenti edizioni».

Alla domanda sui fondi per il Capodanno di Brunori a Cosenza, Caruso è netto: «Nessun contributo regionale, ve lo dico subito». Il sindaco rivendica quindi a pieno il merito dello show di fine anno. «Siamo riusciti a scovare i soldi nelle pieghe del bilancio comunale, un sacrificio che vale la pena fare. Il nostro obiettivo non è battere la Rai che abbiamo sempre battuto, vogliamo esprimere il bello della nostra città, un’umanità che trasmetteremo grazie a Dario in tutta Italia». Caruso ha aggiunto che spera di contenere la spesa complessiva entro i 360 mila euro dello scorso anno «a meno che indicazioni ministeriali non ci costringano a spendere di più in servizi». Il sindaco ha poi assicurato che la qualità tecnica e sonora sarà migliore degli anni scorsi.

«Brunori è richiestissimo in tutte le piazze italiane, ma l'abbiamo spuntata» ha detto quindi con orgoglio il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che questa mattina ha incontrato la stampa per formalizzare l'annuncio. «Dario rappresenta quei valori della cosentinità - ha aggiunto il sindaco - di cui noi siamo molto orgogliosi che sono i valori della solidarietà dell'accoglienza dell'amore e quindi gli siamo grati per questa sua disponibilità».