Piazza Salotto è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante delle festività per ospitare l’evento clou della notte di San Silvestro: il concerto gratuito dei Negramaro. In vista dell’arrivo di migliaia di spettatori, l’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano ha definito un articolato piano logistico e di sicurezza, fondato sulla completa pedonalizzazione dell’area dell’evento e su un potenziamento del trasporto pubblico.

Navette gratuite, la scelta consigliata

Per evitare congestionamenti e garantire un afflusso ordinato, il Comune invita cittadini e visitatori a utilizzare il servizio di navette gratuite. Il servizio sarà attivo dalle ore 20:00 alle 23:45 del 31 dicembre e riprenderà dalle 00:30 del 1° gennaio, fino a cessata esigenza.

Le partenze sono previste dalla stazione ferroviaria di Rossano Scalo e da Piazza Santa Maria ad Nives, nel Quadrato Compagna di Schiavonea. Una corsia preferenziale consentirà alle navette di viaggiare senza interruzioni. L’invito è a muoversi con anticipo, già dalle prime ore della sera, per evitare code.

Viabilità modificata e parcheggi

Sin dal mattino del 31 dicembre inizierà il posizionamento delle transenne, mentre la completa interdizione al traffico veicolare intorno a Piazza Salotto scatterà nel pomeriggio. Le aree di sosta consigliate si trovano in via Santo Stefano, via Walt Disney, via Provinciale (zona Parco Fabiana Luzzi ed Eurospin) e in viale Stevenson 24. Una mappa dettagliata con tutte le modifiche alla viabilità sarà pubblicata sui canali istituzionali del Comune.

Accessi dedicati e inclusività

È previsto un accesso riservato alle persone con disabilità in via Gabriele D’Annunzio. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero +39 320 573 4613 e un modulo online dedicato.

Maxischermi e programma della serata

Per consentire a tutti di seguire l’evento anche in caso di capienza massima dell’area transennata, saranno allestiti maxischermi in via Nazionale, in piazza Valdastri (zona stazione ferroviaria) e in piazza Santa Maria delle Grazie.

Dalle ore 21, nelle piazze dotate di maxischermi, sarà trasmesso il Capodanno Rai. L’apertura della serata sarà affidata ad artisti e DJ locali, che accompagneranno il pubblico fino all’esibizione dei Negramaro, prevista intorno alle 00:45, dopo i fuochi d’artificio di mezzanotte.

Divieti e sicurezza

Per ragioni di sicurezza, un’ordinanza vieta nell’area dell’evento l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio, nonché l’introduzione di bottiglie di vetro, lattine e tappi di plastica.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a rispettare le indicazioni fornite e a privilegiare l’uso delle navette gratuite, per vivere una notte di San Silvestro all’insegna della sicurezza e della spensieratezza.