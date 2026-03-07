UNARMA Calabria rafforza la propria squadra con l’ingresso di Franco Russo, figura di lunga esperienza e tra i pionieri del sindacalismo militare nell’Arma dei Carabinieri. L’annuncio è arrivato dal segretario generale regionale Fabio Riccio, che ha salutato con soddisfazione il ritorno in campo del sindacalista.

Nel corso degli anni Russo si è distinto come una delle voci più autorevoli del movimento sindacale nascente all’interno dell’Arma, contribuendo al dibattito sui diritti del personale e portando all’attenzione del Comando Generale numerose questioni legate al miglioramento delle condizioni operative dei militari.

Tra i temi affrontati nella sua precedente esperienza figurano la programmazione dei servizi, l’introduzione del Taser, l’utilizzo delle bodycam e altre iniziative pensate per rafforzare la sicurezza e il benessere professionale del personale.

«Non siamo riusciti a realizzare tutti gli obiettivi affinché le condizioni possano davvero riassumersi nel concetto di benessere del personale – ha dichiarato Franco Russo – ma con questa nuova esperienza, valorizzando le peculiarità che rendono UNARMA una realtà solida e credibile nel panorama del sindacalismo militare, sono fiducioso che si possa portare avanti un lavoro serio e concreto a tutela dei Carabinieri, soprattutto in Calabria».

Russo ha rivolto un ringraziamento al segretario generale nazionale di UNARMA Antonio Nicolosi, da oltre trent’anni protagonista del sindacalismo nell’Arma e punto di riferimento nella tutela dei diritti dei militari, oltre che allo stesso Fabio Riccio, definito «compagno di mille battaglie e riferimento costante dell’azione sindacale sul territorio».

Nel suo nuovo impegno sindacale, Russo promette un’azione «intellettualmente onesta, rigorosa e determinata», in continuità con il lavoro già svolto in passato.

Il territorio calabrese ricorda in particolare una sua presa di posizione all’inizio del 2022 sulla soppressione delle Compagnie dei Carabinieri di Corigliano e Rossano e sulle criticità legate alla costituzione del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano, vicenda che arrivò anche all’attenzione del Parlamento attraverso un’interrogazione alla Camera dei Deputati.

«L’esperienza e la determinazione di Franco Russo rappresentano un valore aggiunto per UNARMA Calabria – ha concluso Fabio Riccio –. Il suo ritorno rafforza ulteriormente il nostro impegno nella tutela dei diritti dei Carabinieri e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del personale».