Il Comune di Cassano All’Ionio annuncia una grande notte di festa per salutare l’arrivo del 2026. Produzione affidata alla e20 di Luca Pezzi, con artisti capaci di coinvolgere pubblico di tutte le età.
Cassano All’Ionio si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una grande notte di festa, musica e divertimento. Il Comune di Cassano All’Ionio annuncia uno speciale evento di Capodanno che animerà la città nella notte più attesa dell’anno, richiamando pubblico di tutte le età. L’intera produzione dell’evento è stata affidata alla e20 di Luca Pezzi, rinomata società specializzata nell’organizzazione di concerti ed eventi di grande richiamo, garanzia di qualità artistica e tecnica.
Sul palco si alterneranno artisti capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico: Rewind 90, per un tuffo nelle hit che hanno segnato un’intera generazione Alibi, con un live energico e coinvolgente Guest Star Samurai Jai, protagonista di una performance esclusiva che renderà la notte di Capodanno ancora più speciale A condurre e presentare l’evento della serata sarà la nota e bellissima influencer Jennifer Stella, che accompagnerà il pubblico nei momenti clou dello spettacolo, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e dinamica.
L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere iniziative culturali e di intrattenimento di alto livello. La notte di Capodanno 2026 a Cassano All’Ionio si preannuncia come un appuntamento imperdibile, all’insegna della musica, dello spettacolo e della voglia di festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno.