Cassano All’Ionio si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una grande notte di festa, musica e divertimento. Il Comune di Cassano All’Ionio annuncia uno speciale evento di Capodanno che animerà la città nella notte più attesa dell’anno, richiamando pubblico di tutte le età. L’intera produzione dell’evento è stata affidata alla e20 di Luca Pezzi, rinomata società specializzata nell’organizzazione di concerti ed eventi di grande richiamo, garanzia di qualità artistica e tecnica.

Sul palco si alterneranno artisti capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico: Rewind 90, per un tuffo nelle hit che hanno segnato un’intera generazione Alibi, con un live energico e coinvolgente Guest Star Samurai Jai, protagonista di una performance esclusiva che renderà la notte di Capodanno ancora più speciale A condurre e presentare l’evento della serata sarà la nota e bellissima influencer Jennifer Stella, che accompagnerà il pubblico nei momenti clou dello spettacolo, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e dinamica.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere iniziative culturali e di intrattenimento di alto livello. La notte di Capodanno 2026 a Cassano All’Ionio si preannuncia come un appuntamento imperdibile, all’insegna della musica, dello spettacolo e della voglia di festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno.