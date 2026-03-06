Vent’anni di ascolto, di mani tese e di sguardi capaci di donare conforto. L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Cassano taglia l’importante traguardo del ventennale, una ricorrenza che la comunità locale si appresta a festeggiare con un evento speciale, simbolo di un impegno costante e silenzioso verso chi vive la condizione della malattia e della sofferenza. L’appuntamento è fissato per martedì 10 marzo, alle 18:30, presso il Teatro Comunale “Carmine Concistrè” in una serata che si preannuncia ricca di spunti di riflessione e momenti di commozione.

L’AVO, nel corso di questi due decenni, si è affermata come un presidio di umanità indispensabile per il territorio cassanese. La presenza dei volontari in corsia non è solo un atto di cortesia o per “lavata di faccia”, è vissuta come una vera e propria missione di "umanizzazione delle cure". Sostituendosi al vuoto lasciato dalla solitudine e dall’isolamento, i volontari offrono calore umano, dialogo e un supporto empatico che integra, in maniera virtuosa, il lavoro del personale medico e infermieristico.

Uno dei pilastri dell'attività dell'AVO a Cassano all’Ionio è rappresentato dal suo costante e prezioso impegno presso l'Hospice locale. I volontari AVO costituiscono una vera e propria "costola" fondamentale della struttura con la loro presenza costante accanto ai pazienti oncologici e alle persone affette da patologie croniche evolutive che rappresenta un supporto insostituibile per i degenti e per le loro famiglie. In questo contesto, dove la qualità del tempo e la dignità della persona sono al centro di ogni attenzione, l’apporto dei volontari AVO si traduce in una "care" che va oltre la medicina, portando conforto e vicinanza laddove la fragilità diventa più profonda.

La cerimonia vedrà la partecipazione di figure di primo piano che hanno accompagnato e sostenuto il percorso dell’associazione con Mimmo Canonico, storico Presidente A.V.O. Cassano all’Ionio, Francesco Colombo, Presidente Nazionale FEDERAVO, Gianpaolo Iacobini, Sindaco di Cassano all’Ionio e Don Nunzio Laitano, Vicario Generale della Diocesi di Cassano all’Ionio. Saranno inoltre presenti Lina Aiello, Vice Presidente FEDERAVO, e Assunta Amelio, portavoce del CdR FEDERAVO.

La serata sarà allietata dallo spettacolo musicale del gruppo “The Hoppers”, che donerà un tocco di gioia a una celebrazione dedicata all'altruismo. Il motto scelto per questa ricorrenza, “La nostra goccia inonderà il mondo di speranza”, riassume perfettamente lo spirito di chi, quotidianamente, sceglie di dedicare parte della propria vita al benessere altrui. Un impegno che, dopo vent’anni, continua a essere una colonna portante del welfare solidale a Cassano all’Ionio, guardando al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete di assistenza sul territorio.