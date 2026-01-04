Dal 7 gennaio, importanti novità interessano la viabilità locale in vista del completamento dei lavori legati al nuovo tracciato della Statale 106. A seguito di un confronto costruttivo tra l’amministrazione comunale cassanese, la Provincia di Cosenza e la Sirjo ScpA, è stata ufficializzata l’ordinanza che disciplina la chiusura al traffico della Strada Provinciale Lauropoli-Sibari all’altezza di contrada Pantano Rotondo.

L’accordo raggiunto ha permesso di far slittare l’avvio degli interventi al 7 gennaio 2026, posticipando la data inizialmente prevista del 5 dicembre, e soprattutto di ridurre drasticamente i tempi di interdizione. Grazie a una revisione del cronoprogramma, il periodo di chiusura è stato circoscritto a circa 30 giorni, la metà dei 60 originariamente preventivati.

Per mitigare l'impatto del cantiere sulla cittadinanza e sulle attività economiche, sono state previste specifiche deroghe e soluzioni logistiche. Su richiesta del Comune, la Sirjo ScpA garantirà l’apertura di un varco provvisorio lungo la stessa Provinciale Lauropoli-Sibari, dedicato esclusivamente al passaggio dei mezzi agricoli delle aziende locali e, in determinate fasce orarie, delle navette scolastiche che trasportano gli studenti residenti nelle contrade di Murate e Pantano Rotondo. Tale accorgimento assicura la continuità dei servizi essenziali e il supporto al comparto agricolo durante l'intera durata dei lavori.

Parallelamente, la circolazione stradale generale sarà deviata su percorsi alternativi appositamente predisposti e segnalati. Oltre al collegamento attraverso contrada Caccianova, il traffico potrà defluire sulla Provinciale Sibari-Doria, per la quale è stato garantito un intervento di messa in sicurezza volto a consentire la percorrenza in condizioni ottimali.

L’intero processo sarà sottoposto a un monitoraggio costante da parte degli enti coinvolti, con l’obiettivo di verificare l’andamento del cantiere e intervenire tempestivamente per limitare ogni possibile disagio alla popolazione.