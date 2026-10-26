Per la prima volta in assoluto nella storia di Castrolibero, i festeggiamenti in onore di San Raffaele Arcangelo, Patrono della nostra Città, hanno unito le due comunità parrocchiali del territorio. “Come ci ricorda la liturgia, San Raffaele è la “Medicina di Dio”, colui che è mandato per guarire, per dissipare le tenebre, per portare luce e conforto. Quest’anno, grazie ad una straordinaria sinergia tra i due parroci e l’Amministrazione Comunale di Castrolibero, si è vissuto un momento storico e memorabile”.

Il rito patronale si è svolto come da tradizione nella Parrocchia di San Salvatore del Centro Storico, con la solenne Celebrazione Eucaristica e il tradizionale rito dell’accensione della lampada votiva da parte del Sindaco, che sta a significare la fede e la preghiera al Santo di proteggere tutti i cittadini di Castrolibero. La novità assoluta e storica è avvenuta il giorno successivo, la domenica: per la prima volta il Santo ha varcato la soglia della Parrocchia della Santa Famiglia ad Andreotta, dove sono state celebrate due Sante Messe in onore del Patron”. Ad Andreotta l’Amministrazione Comunale di Castrolibero ha voluto donare un omaggio floreale, a testimonianza che la festa patronale non è soltanto una festa religiosa, ma è la festa dell’identità di un popolo, dell’appartenenza, della sua storia.

Un gesto dal forte valore simbolico: per la prima volta i parrocchiani di Andreotta hanno partecipato alla messa al centro storico e, viceversa, il giorno dopo i parrocchiani del centro storico hanno partecipato alla messa ad Andreotta, unendosi tutti insieme attorno al Santo, creando un’unica grande famiglia”.

Il Sindaco ha partecipato ad entrambe le solenni celebrazioni, portando i saluti dell’intera Amministrazione Comunale e sottolineando l’importanza di festeggiare insieme il Santo Patrono, con la speranza e la volontà di avvicinare sempre di più la comunità di Andreotta a questi festeggiamenti. “Un ringraziamento sentito va ai due parroci per la disponibilità, la collaborazione e lo spirito di comunione che ha reso possibile questo evento storico”. “Che San Raffaele Arcangelo continui a proteggere e a guidare la nostra comunità”.