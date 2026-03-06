In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Castrovillari si prepara a celebrare Rita Pisano, una figura emblematica del territorio, il prossimo l'8 marzo alle 17:00 presso la sala consiliare di Castrovillari. Il locale circolo PD e l’associazione ICSAIC hanno organizzato un incontro pubblico per ricordare una donna di straordinaria forza e dignità, simbolo di riscatto civile e instancabile paladina della giustizia sociale.

L’iniziativa punta ad un momento di riflessione profonda sul valore del protagonismo femminile. In un contesto complesso come quello calabrese, la storia di Rita Pisano rappresenta un faro per chiunque creda nella difesa dei diritti e nel cambiamento culturale e politico. Ricordare Pisano l’8 marzo significa, dunque, trasformare la memoria in azione, ribadendo l'importanza di un impegno concreto per la legalità e la parità di genere.

L’evento sarà un mosaico di testimonianze che intrecceranno il profilo pubblico della politica con quello umano della madre. Dopo i saluti del sindaco Domenico Lo Polito, del Segretario del Circolo PD Armando Garofalo e di Maria Cristina Guido, delegata dell’Associazione ICSAIC, a raccontare il volto privato e l’eredità di Rita Pisano sarà il figlio, Giuseppe Giudiceandrea.

A seguire, il dibattito vedrà la partecipazione di figure istituzionali e sociali da sempre in prima linea nel territorio come Rosellina Madeo, consigliera regionale, figura storica nelle battaglie per i diritti delle donne, Pina Grillo, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità, Donatella Laudadio, già assessora provinciale alle Pari Opportunità e Tina Zaccato, sociologa e Garante per le persone private della libertà personale per il Comune di Castrovillari. L'incontro sarà arricchito da riflessioni condivise e da un dibattito aperto, lasciando spazio ai contributi del pubblico presente.