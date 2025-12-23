Lo studente Danylo Lipskyi, della classe V A MAT (IPSIA), si è classificato al primo posto nella categoria delle scuole secondarie di secondo grado del Torneo di Scacchi, chiudendo con punteggio pieno, frutto di cinque vittorie su cinque incontri disputati. Una prestazione che ha evidenziato preparazione, concentrazione e capacità strategica.

Il Torneo di Natale 2025, presso l’IIS “Calvosa” di Castrovillari, promosso nell’ambito della Rete ReGiS, ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diversi istituti e da differenti ordini di scuola, con classifiche suddivise per grado, organizzato con formula individuale a gioco rapido, con 20 minuti di riflessione per ciascun giocatore, articolato su cinque turni con sistema italo-svizzero.

Accanto al brillante risultato individuale, hanno partecipato alla competizione anche altri studenti dell’indirizzo IPSIA: Briant Kullira e David Tetuashvili (IV A MAT), Ettore Li (IV A ODO), Gioele Carmine Polizzo (III A ODO) e Paolo Lamerata (III A ODO). Per l’IPSEOA hanno preso parte al torneo Francesco Bonofiglio (V A), Raffaele Presta e Alessandra La Pegna (IV A), Elena Pesce (IV B), Daniel Famà (III A) e Carmine Antonuccio (IV A), accompagnati dai docenti Michelangelo Migliano e Nino Borrelli dell’Istituto IPSEOA-IPSIA “Da Vinci”.

Gli studenti dell’Ipseoa Ipsia Da Vinci si sono distinti per il comportamento corretto, il rispetto delle regole e lo spirito sportivo, rappresentando l’istituto con serietà e senso di responsabilità. Sempre nella stessa giornata al terzo piano dell’Istituto Ipseoa Ipsia si è svolto il torneo di tennis da tavolo, al quale hanno partecipato due studenti per classe e di cui sono risultati vincitori, Aita Alfonso, per la sezione maschile, ed Emilia Crescente, per quella femminile. Un momento importante di sport e comunità, curato dalla professoressa Daniela Zicari, durante il quale gli studenti hanno potuto rafforzare le loro capacità motorie, relazionali e organizzative. Viva soddisfazione è stata espressa dalla dott.ssa Immacolata Cosentino, attenta sostenitrice di tutte le attività sportive che vengono programmate e realizzate da docenti e studenti dell’istituto che dirige.