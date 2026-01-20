All’Auditorium dell’I.T.C. studenti, docenti, famiglie e partner esterni hanno illustrato progetti conclusi, attività in corso e le nuove linee del triennio, con un focus sul percorso dedicato alla creazione di una casa editrice simulata

Si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale del Polo Tecnico I.I.S. “Fermi Pitagora Calvosa” di Castrovillari la presentazione dei percorsi di Formazione Scuola–Lavoro, alla presenza di un pubblico numeroso composto da studenti, genitori, docenti e rappresentanti di enti e aziende partner.

Nel corso dell’incontro, svoltosi il 17 gennaio 2026, gli studenti del triennio dell’I.T.C. hanno illustrato, classe per classe, i progetti conclusi, quelli attualmente in corso e le nuove progettualità previste per il prossimo triennio. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei diversi partner esterni che hanno recentemente sottoscritto accordi di collaborazione con l’Istituto, contribuendo allo sviluppo di un progetto strutturato che coinvolge figure professionali, aziende ed enti del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Le Pera, e l’intervento del referente della Formazione Scuola–Lavoro, Lucio Bonifati, che ha richiamato la scelta operata negli ultimi tre anni di investire sul modello dell’Impresa Simulata, l’incontro è proseguito con gli interventi degli studenti, coordinati e affiancati da docenti ed esperti interni ed esterni. La conduzione della manifestazione è stata affidata a Francesca Santandrea.

Tra i momenti centrali dell’iniziativa, la presentazione del progetto che costituirà uno degli assi portanti dei prossimi tre anni: la creazione e gestione, in forma simulata, di una Casa Editrice. Il progetto è stato illustrato grazie agli interventi del notaio Antonio Mattera, di Walter Pellegrini, amministratore della “Luigi Pellegrini Editore”, e di Alessia Mileti per conto dell’Agenzia editoriale ScuolAmica, con la partecipazione della prof.ssa Antonietta Cozza, addetta alla comunicazione della “Pellegrini Editore” e Assessore alla Cultura del Comune di Cosenza.

Il percorso formativo consentirà agli studenti di affrontare sia gli aspetti economico–gestionali legati alla redazione di un business plan, sia quelli culturali connessi all’organizzazione e al funzionamento di una casa editrice. Sono inoltre previsti momenti di formazione e periodi di stage presso le strutture messe a disposizione dall’editore partner. Nel corso dell’intervento è stato ricordato il ruolo svolto da Luigi Pellegrini nel panorama culturale e editoriale calabrese.

Un ulteriore ambito di approfondimento ha riguardato il sistema delle agenzie. Accanto alla figura dell’agente editoriale, sono intervenuti come partner Pier Paolo Caputo per gli agenti di commercio e Grazia Baratta per gli agenti immobiliari. A seguire, gli interventi di Francesco Musmanno, titolare e fondatore di ACF Solution, dedicato alle buone pratiche digitali, e di Pietro Pompilio, incentrato sulle nuove professioni nel settore finanziario.

Le conclusioni sono state affidate ai docenti interni Lucia Catanzaro, Filomena Parisi e Francesco Mazza, impegnati nei percorsi di Formazione Scuola–Lavoro per il branding, il marketing e per le progettualità trasversali tra I.T.C. e I.T.I.S., a conferma di un modello di Polo Tecnico orientato alla collaborazione tra indirizzi e alla crescita dell’offerta formativa.

Nel corso dell’incontro, il Dirigente Scolastico ha inoltre comunicato l’imminente ripristino strutturale della Biblioteca scolastica, a seguito di un intervento della Provincia, e l’avvio delle attività di gestione della stessa da parte di un gruppo di studenti, sotto il coordinamento della bibliotecaria dott.ssa Letizia Miraglia, che ha sottolineato l’importanza del recupero di questo spazio per la vita culturale dell’Istituto.

È stata infine confermata la collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti, rappresentato dal dott. Vincenzo Cesarini, e con il Gruppo Barbieri di Altomonte, che ha accompagnato la classe V A SIA al conseguimento del primo posto nell’ottava edizione del Campionato organizzato da Unioncamere per le “Belle Storie di Alternanza Scuola–Lavoro”, con premiazione avvenuta presso la Camera di Commercio di Cosenza il 15 dicembre scorso.