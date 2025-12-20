Infiltrazioni e danni strutturali nella struttura destinata a disabili e anziani. Giorno: «Gestione superficiale delle risorse pubbliche»

Lunedì mattina il consigliere comunale Giuseppe Giorno ha effettuato un sopralluogo nella struttura recentemente ristrutturata, adiacente al parcheggio pubblico di Luzzi centro, destinata a diventare centro diurno per disabili e centro per anziani.

Durante l’ispezione sono emerse infiltrazioni d’acqua e danni strutturali che rendono i locali inadeguati, nonostante l’opera sia stata ultimata con una spesa di circa 90.000 euro di fondi pubblici. Per ripristinare la struttura saranno necessari ulteriori interventi stimati in oltre 100.000 euro.

In Consiglio comunale, la Vice Sindaca ha cercato di ostacolare il sopralluogo e l’Assessore ai Lavori Pubblici ha tentato di minimizzare la gravità della situazione, parlando di “umidità”. Tuttavia, le condizioni riscontrate dimostrano un problema ben più serio, che conferma una gestione superficiale e disinteressata delle risorse pubbliche.

«Ancora una volta si spende più per riparare che per realizzare – ha dichiarato il consigliere comunale – e questo è il risultato di incapacità e mancanza di attenzione verso i cittadini. Luzzi e i luzzesi meritano altro».

Il consigliere ha ribadito il proprio impegno a svolgere il ruolo istituzionale con costanza e responsabilità, denunciando sprechi e criticità ma anche avanzando proposte concrete per migliorare la gestione delle risorse e garantire servizi adeguati alla comunità. Ha inoltre invitato la cittadinanza a seguire e sostenere questa azione di trasparenza e vigilanza.

«Un’altra politica è possibile – ha concluso – e dipende solo da voi».