Aprire il borgo alla creatività e trasformarlo in un laboratorio permanente di arte e ricerca. È questa la visione che guida la nuova manifestazione di interesse lanciata dal Comune di Cerisano per le Residenze di Artista del progetto Cerisano Factory – Borgo Swing, sostenuto dal PNRR nell’ambito del programma europeo NextGenerationEU.

Cerisano si propone come un borgo-cantiere, un luogo in cui arte, comunità e innovazione si incontrano per generare nuove produzioni culturali e nuove opportunità di crescita territoriale. Le residenze artistiche sono pensate come spazi di lavoro e di vita, capaci di attrarre artisti, musicisti, videomaker e storyteller, favorendo la contaminazione tra linguaggi e il dialogo con il tessuto sociale locale.

Il progetto individua tre ambiti principali di intervento: musica jazz internazionale, musica orchestrale e videomaking con storytelling audiovisivo. Le attività si svolgeranno prevalentemente a Palazzo Sersale, destinato a diventare il cuore pulsante di Cerisano Factory, con ambienti dedicati alla creazione artistica, alla formazione, all’ospitalità degli artisti e alla restituzione pubblica dei lavori attraverso momenti di condivisione con la cittadinanza.

Alla base dell’iniziativa c’è una precisa scelta di campo: puntare sulla rigenerazione culturale come leva di sviluppo, capace di rafforzare l’identità del borgo e di costruire nuove narrazioni del territorio. Le residenze non sono concepite come semplici periodi di produzione, ma come occasioni di incontro, sperimentazione e racconto, in cui l’arte diventa strumento di relazione e di futuro.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 3 febbraio 2026. Tutti i dettagli sull’Avviso pubblico, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cerisano. Le candidature dovranno essere trasmesse via PEC, secondo quanto indicato nell’Avviso.

Con Cerisano Factory, l’amministrazione comunale invita enti, associazioni e realtà culturali a prendere parte a un percorso condiviso, che mette la creatività al centro della vita del borgo, trasformando il patrimonio storico e sociale in un motore di innovazione culturale.