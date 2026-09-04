CIGNO, progetto del musicista romano Diego Cignitti, sarà in concerto sabato 19 settembre sul palco dell’Auditorium Popolare di Cosenza. Dopo la partecipazione a Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, l’artista torna dal vivo per presentare l’ultimo album, “Buonanotte Berlinguer”: una celebrazione, quasi un rituale sospeso tra sacro e profano, attraversato da atmosfere psichedeliche e post-punk, riff taglienti e ritmiche industrial.

“Buonanotte Berlinguer” è il terzo lavoro di CIGNO, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! Nada! Nada!” del 2023. Tre dischi in tre anni che compongono una trilogia discografica giunta ora al suo epilogo. Anche in questo nuovo lavoro Cignitti mescola linguaggi e generi molto diversi, superando i confini tradizionali della forma-canzone.

Nelle tredici tracce dell’album convivono contenuti spirituali, politici, etici e sociali, già presenti nei lavori precedenti e qui ricondotti dentro una visione personale e insieme universale. Chitarre elettriche, bassi distorti ed elettronica si intrecciano a strumenti etnici, cori e silenzi. Beat techno e aperture psichedeliche convivono con una sacralità spiazzante, mentre new wave italiana e post-punk inseguono suggestioni legate all’anarchia e al comunismo. Il risultato è una sorta di ninna nanna capace di trasformarsi progressivamente in un incubo apocalittico, fino a cancellare ogni punto di riferimento.

È soprattutto dal vivo, però, che le tracce fissate su disco acquistano una nuova dimensione. Il concerto assume infatti la forma di una vera e propria performance-spettacolo, nella quale i musicisti ricorrono anche a strumenti non convenzionali per produrre sonorità atipiche: un bidone d’acciaio, un martello pneumatico, catene di ferro, chiavi inglesi, una sirena d’allarme a manovella, un’auto della polizia giocattolo telecomandata, un megafono e campanacci per bestiame.

Sul palco con Diego Cignitti, voce e chitarra, ci saranno Ivan Chen alla chitarra, Lara Boru a octapad e percussioni, Matteo Rossi al synth, Salvatore Anzalone a basso e synth, Tania Giommoni a voce, theremin e chitarra e Danilo Menna alla batteria.

Appuntamento sabato 19 settembre, ore 21 all’Auditorium Popolare di Cosenza.