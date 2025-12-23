Il cantiere del cinema Italia “Tieri” sembra finalmente in dirittura d’arrivo. Dopo anni di annunci, rinvii e false ripartenze, l’amministrazione comunale assicura che la riapertura è davvero imminente. Insomma stavolta ci siamo.Parola di Franz Caruso che ospite degli studi di Cosenza Channel, ha parlato di lavori ormai «praticamente terminati».

«Stiamo completando le opere di rifinitura, pulizia interna e la sistemazione delle scale», ha spiegato il primo cittadino. Proprio la scalinata è stata il nodo che ha bloccato la consegna della struttura nei tempi originariamente previsti: i vigili del fuoco, durante i primi sopralluoghi, avevano infatti rilevato l’inadeguatezza della scala originaria rispetto alle norme di sicurezza, impedendo l’apertura che era prevista già due anni fa. Ora, superato l’ostacolo, il cronoprogramma è definito.

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, il Comune prevede di consegnare ufficialmente il cinema alla gestione guidata da Giuseppe Citrigno, patron della Primavera del Cinema Italiano e già titolare di storiche sale cittadine. Non è ipotesi peregrina che la riapertura del rinnovato “Tieri” possa coincidere proprio con la prossima edizione della kermesse cinematografica, trasformando il ritorno di una delle sale simbolo di Cosenza in un evento culturale da red carpet.