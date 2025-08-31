Per l’occasione piazza Castello Aragonese e largo Vescovado si sono riempite di turisti e appassionati di street food, un premio è stato consegnato allo scrittore Diego De Silva

Anche quest’anno Civita Nova Radicarsi, la manifestazione nel rione Civita di Castrovillari permette di unire il patrimonio storico con quello antropologico della città.

Il festival, partito il 28 agosto e che termina oggi, ha animato il centro storico trasformandolo in un vero e proprio salotto urbano.

L’evento è iniziato con la cerimonia di apertura e inaugurazione della Pinacoteca Luigi Le Voci, allestita all’interno del Castello Aragonese, che entra ufficialmente a far parte del Sistema Museale della Città di Castrovillari.

Piazza Castello Aragonese, Largo Vescovado, Protoconvento Francescano e Piazzetta Civita Nova continuano ad essere gremite di turisti: lo street food e il mercato delle eccellenze territoriali attirano tutti i curiosi buon gustai.

Ed è nel clima coinvolgente che è stato viene consegnato il Premio Castrovillari D’autore, ottava edizione, allo scrittore Diego De Silva.

Diego De Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore, è nato a Napoli nel 1964. Ha pubblicato Certi bambini (2001, 2014 e 2021. Premio selezione Campiello, da cui è stato tratto il film diretto dai fratelli Frazzi), La donna di scorta (2001), Voglio guardare (2002, 2008 e 2017), Da un'altra carne (2004 e 2009), Non avevo capito niente (2007 e 2010, Premio Napoli, finalista al premio Strega), Mia suocera beve (2010 e 2012), Sono contrario alle emozioni (2011 e 2013), Mancarsi (2013), la trilogia Arrangiati, Malinconico (2013), che riunisce in un unico volume Non avevo capito niente, Sono contrario alle emozioni, Mia suocera beve, Terapia di coppia per amanti (2015 e 2017, da cui è stato tratto il film diretto da A. M. Federici), Divorziare con stile (2017 e 2019), Superficie (2018), I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) (2020 e 2022), Le minime di Malinconico (2021), Sono felice, dove ho sbagliato? (2022 e 2023) e I titoli di coda di una vita insieme (2024). Dai romanzi che hanno per protagonista Vincenzo Malinconico è stata tratta la serie tv prodotta e trasmessa da Rai 1. Suoi racconti sono apparsi nelle antologie Disertori, Crimini, Crimini italiani, Questo terribile intricato mondo, Scena padre , Giochi criminali e Figuracce.

L’autore ha dialogato con Maria Francesca Piragine, scrittrice e poetessa, Dopo la consegna del premio, i presenti sono stati allietati da un piccolo recital dello scrittore su Fabrizio De Andrè, con la partecipazione di Matteo Saggese, compositore e pianista. Il premio è stato presentato da Sasà Calabrese, musicista, compositore e cantastorie.