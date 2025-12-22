La serata di sabato 20 dicembre organizzata dal Club Vespa Cosenza ha superato i confini della consueta festa di fine anno, trasformandosi in un autentico momento di solidarietà e condivisione. L’iniziativa, molto partecipata, ha dimostrato ancora una volta come la passione per le due ruote possa andare di pari passo con l’attenzione verso il territorio e le sue realtà più sensibili.

Grazie alla generosità dei soci, l’intero ricavato della Riffa Solidale è stato devoluto a due associazioni che svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale locale. Durante la serata sono intervenuti i rappresentanti delle onlus beneficiarie, sottolineando l’importanza concreta del contributo ricevuto. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, era rappresentata dalla presidente Anna De Rosa, mentre per Insieme per un Respiro ha preso la parola il vicepresidente Luigi Scornavacca, entrambi testimoni di quanto il sostegno del Club Vespa Cosenza possa incidere positivamente sulle attività quotidiane delle associazioni.

Momento particolarmente significativo è stato l’intervento del presidente del Vespa Club Cosenza, Nico Sorrentino, che ha voluto ringraziare il direttivo per l’impegno costante nell’organizzazione e tutti i soci, definiti la vera linfa vitale del sodalizio. Senza la loro partecipazione attiva, ha sottolineato, non sarebbe possibile raggiungere traguardi sociali così rilevanti.

«Non c’è modo migliore di prepararsi al Natale che unire il sorriso alla generosità», ha affermato Sorrentino, riassumendo lo spirito di una serata che ha rafforzato il senso di appartenenza e il valore della solidarietà. Un evento che conferma il Club Vespa Cosenza non solo come punto di riferimento per gli appassionati, ma anche come realtà attenta e presente nella comunità.