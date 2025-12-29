Facendo seguito alla riunione della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tenutasi nei giorni scorsi presso la prefettura di Cosenza e nel corso della quale è stata stabilita, in capo al Comune di Cosenza, una serie di obblighi relativi all’adozione di alcune ordinanze finalizzate a vietare la somministrazione di bevande in vetro e superalcolici nell’area interessata dal concerto di Brunori SAS in programma la notte di Capodanno in Piazza dei Bruzi, così come a vietare l’utilizzo di fuochi pirotecnici, sempre nelle aree interessate dalla esibizione dell’artista, il Sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza, disposto, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2026, all’interno dell’area concerto compresa tra Piazza E. Cenisio, Piazza Nolè, Vico II Rivocati, Via Davide Andreotti, Largo Emilio Rizzuto, Piazza Dei Bruzi, Via Sertorio Quattromani, Piazza Campanella, Piazza Nicola Misasi, Piazza XX Settembre, Piazza Carratelli, Piazza Matteotti, Piazza Giacomo Mancini, Via Trento, Corso G. Mazzini fino a Via Arabia, comprese tutte le traverse tra le due strade parelle al Corso,Viale Trieste, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Montesanto, via Piave, tratto compreso tra via Montesanto e via 24 Maggio, Via Daua Parma, Via Livenza, Via Gaspare Conforti, Via P. Harris, Via Adige, Via del Tembien, Via Brenta, Via Attilio Giuliani, Via Tagliamento, Via Galliano, Via Calabria, Via Adua, Via Arabia, tratto compreso tra piazza Scura e Corso Mazzini, il divieto a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, compresi i distributori automatici: •di vendere o somministrare bevande superalcoliche; •di vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi. Inoltre, sempre all’interno dell’area concerto, è fatto obbligo a tutti i titolari di autorizzazione e non, di rimuovere qualsiasi tipologia di occupazioni di suolo pubblico, così da lasciare libera da ogni ingombro, nell’area compresa tra Piazza dei Bruzi – Piazza Carratelli e Corso Mazzini tratto Via Trieste/Via Piave;

A chiunque E’ VIETATO, infine, dalle ore 20:00 del 31/12/2025 e fino alle ore 8:00 del giorno 1/1/2026: 1. di accedere alle suddette aree con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi; 2. di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere; 3. di introdurre e/o usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici contente misceli detonanti e/o esplodenti e comunque qualsiasi artificio che abbiano effetto, semplice o in combinazioni con altri, di scoppio, crepitante e fischiante; 4. di introdurre ed utilizzare spray del tipo urticante e/o al peperoncino; 5. il sorvolo con aeromodelli, razzi e droni dell’area compresa nello spazio aereo tra Piazza Bilotti e Piazza dei Valdesi (Nord-Sud) e tra Viale Giacomo Mancini e Via Misasi (Est-Ovest); Alla base del provvedimento del Sindaco, la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, considerata la prevedibile numerosa partecipazione di persone al concerto di Brunori SAS, stante anche la consuetudine dei cittadini a festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. Tra gli altri motivi che hanno indotto il primo cittadino ad emanare l’ordinanza, la necessità di attuare una maggiore protezione degli spettatori e dei cittadini che saranno presenti nell’area del concerto e nelle zone contermini ed anche la necessità di garantire il rispetto del decoro urbano.