Il 25 dicembre grande concerto gratuito in Piazza Le Fosse: rap, pop e dance per una festa che unisce tutta la città

La magia del Natale a Corigliano-Rossano si accende a ritmo di musica con uno degli appuntamenti più attesi delle festività. L’Amministrazione comunale ha annunciato il Concerto di Natale 2025, in programma mercoledì 25 dicembre alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza Bernardino Le Fosse.

Sul palco salirà un trio capace di parlare a pubblici diversi, mescolando generi e atmosfere: Briga, Marvin e Andrea Prezioso. Una serata pensata come un vero viaggio musicale tra rap melodico, pop d’autore e dance ad alto tasso di energia.

Briga, tra emozione e cantautorato urbano

Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, è uno degli artisti più riconoscibili del panorama pop-rap italiano. Dopo l’esplosione di popolarità con Amici e brani diventati cult come Sei di Mattina e Baciami (anche se non lo vuoi), il cantautore romano ha consolidato uno stile personale che unisce scrittura intima e sonorità contemporanee. A Corigliano-Rossano porterà uno show carico di emozioni, capace di coinvolgere e far cantare la piazza.

Dance e adrenalina con Marvin e Andrea Prezioso

A completare la line-up, l’energia esplosiva di Marvin e Andrea Prezioso. Il primo, DJ e produttore di lunga esperienza, è pronto a trasformare Piazza Le Fosse in una grande festa collettiva con le sue hit dance-pop. Al suo fianco Andrea Prezioso, autentico punto di riferimento della scena club italiana, garantirà un set ad altissima intensità, pensato per far ballare tutte le generazioni.

Una festa inclusiva per tutta la città

La scelta artistica riflette la volontà dell’Amministrazione di proporre un Natale capace di parlare a tutti, unendo giovani, famiglie e appassionati di musica. «Il concerto del 25 dicembre è un momento di festa e di comunità a cui teniamo particolarmente – sottolinea l’assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio Costantino Argentino –. Abbiamo voluto unire artisti diversi ma complementari, per offrire uno spettacolo dinamico e coinvolgente».

Sulla stessa linea il sindaco Flavio Stasi, che ribadisce il valore sociale dell’iniziativa: «Il calendario natalizio di Corigliano Rossano è ormai un punto di riferimento regionale. Il Natale e il Capodanno rappresentano due grandi momenti di aggregazione. Portare la festa nel cuore della città significa promuovere il territorio, sostenere il commercio e offrire ai giovani e alle famiglie un’occasione di condivisione sicura e di qualità».