Da lunedì 19 gennaio riqualificazione e messa in sicurezza tra via Roma, via San Francesco e via XXIV Maggio

Scatta una nuova fase di riqualificazione urbana nel centro storico di Corigliano. Da lunedì 19 gennaio prendono il via i lavori di completamento e messa in sicurezza del crocevia tra via Roma, via San Francesco di Paola e via XXIV Maggio, un nodo strategico che converge su Piazza del Popolo e che consentirà di proseguire con la posa dei sottoservizi e il rifacimento della pavimentazione in continuità con gli interventi già avviati.

L’avvio del cantiere comporta una rimodulazione temporanea della circolazione, regolata dall’ordinanza n. 228/2025 del Comando di Polizia Municipale, in vigore dal 19 gennaio fino al termine delle esigenze di cantiere. L’intervento interessa l’area compresa tra via San Francesco, piazza del Popolo e via XXIV Maggio, con limitazioni alla sosta e al transito necessarie a garantire sicurezza e operatività dei lavori.

In questa prima fase, per chi percorre via Roma non sarà consentito l’accesso verso via San Francesco. Per assicurare i collegamenti locali, viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto tra Piazza Vittorio Veneto e Largo Curti, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati per permettere la fluidità dei movimenti. I veicoli con pieno carico inferiore a 2,5 tonnellate potranno comunque raggiungere Piazza del Popolo e proseguire lungo l’itinerario interno che conduce al Castello Ducale, mentre i mezzi più pesanti dovranno seguire il percorso alternativo in direzione Rossano–Ospedale.

L’accesso alle abitazioni per i residenti delle strade interne resta garantito attraverso la semicarreggiata disponibile, mentre l’uscita dal centro storico è consentita lungo il tracciato che conduce verso l’area del Castello Ducale e via Luigi Palma. Al termine della prima fase, l’ordinanza prevede il ripristino del transito verso via San Francesco in direzione del Santuario, con il ritorno al senso unico di marcia e la rimozione dei divieti di sosta; i dettagli delle fasi successive saranno comunicati con anticipo dall’ente.

Il cantiere completa un percorso già intrapreso su via Roma, concentrato soprattutto sull’adeguamento delle reti primarie e, in particolare, sulla raccolta delle acque, storicamente insufficiente e causa di smottamenti e avvallamenti.

A chiarire la portata dell’intervento è il sindaco Flavio Stasi, che sottolinea: «Lunedì partiremo con il cantiere del crocevia tra via Roma, via San Francesco e via XXIV Maggio, con il quale completeremo il lavoro di via Roma raccordando le pavimentazioni esistenti». E aggiunge: «Abbiamo scelto di superare il periodo natalizio per limitare i disagi. È un intervento soprattutto di adeguamento dei sottoservizi, a partire dalla raccolta delle acque che in passato ha provocato criticità». L’obiettivo, conclude il primo cittadino, è «continuare l’opera di miglioramento delle reti primarie cittadine, base per aumentare sicurezza e vivibilità» della città.