Il commissario di Polizia si è spento nelle ultime ore: una carriere lunga e rispettata conclusa proprio nella sua città
Il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano piange la scomparsa di Giovanni Rizzo. L’ispettore della Polizia di Stato è deceduto nelle scorse ore, lasciando la moglie e due figli.
Il suo percorso professionale inizia come agente dopo il corso di formazione a Peschiera del Garda. Successivamente il trasferimento a Roma, dove presta servizio per molti anni, prima delle assegnazioni a Vibo Valentia e Cosenza. Dopo un lungo cammino lontano da casa, riesce a rientrare nella sua Rossano, alla quale è sempre rimasto profondamente legato.
Nel tempo ottiene diversi avanzamenti, diventando ispettore presso il commissariato cittadino. Numerose le attività operative seguite e coordinate direttamente, con risultati apprezzati dai colleghi e dai superiori. Arriva poi la nomina a sostituto commissario e, negli ultimi anni di servizio, a commissario della Polizia di Stato.
Conclude la carriera proprio a Rossano, andando in pensione con il grado più alto raggiunto, dopo una vita spesa nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Persona distinta, era conosciuto per il rigore professionale e per il senso del dovere che ha sempre dimostrato. I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe. La salma partirà dalla casa funeraria Uva.