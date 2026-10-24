Inaugurata oggi, venerdì 23 ottobre, la nuova sede della Polizia Locale di Rossano Scalo, trasferita dai vecchi locali di piazza Montalti al Palazzo delle Ricuciture, in via Bruno Buozzi. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Flavio Stasi e il comandante Luigi Greco, oltre ad amministratori e consiglieri comunali. Il trasferimento consente di utilizzare ambienti più funzionali e rafforza la presenza della Polizia Locale in una zona interessata da interventi di riqualificazione urbana. La precedente struttura presentava da tempo problemi legati alle condizioni degli immobili e alla disponibilità degli spazi. I nuovi uffici consentiranno una migliore organizzazione delle attività amministrative e operative, oltre a un'accoglienza più adeguata per i cittadini.

Per il sindaco Flavio Stasi, l'apertura rappresenta anche un intervento di carattere sociale. La scelta del quartiere Matassa non è casuale, ma rientra in un progetto che punta a superare l'isolamento di una parte della città. «Abbiamo deciso di valorizzare una struttura rimasta sostanzialmente inutilizzata per anni, dando maggiore dignità, centralità e visibilità alla Polizia Locale», ha spiegato Stasi. «Questo quartiere, un tempo piuttosto chiuso in se stesso, oggi diventa un punto importante della vita pubblica e sociale della città».

Il primo cittadino ha ricordato gli altri interventi programmati nella stessa area, dalla Cittadella agli immobili destinati alla vita indipendente delle persone con disabilità, fino alle passerelle sul torrente Inferno. «Crediamo che questi interventi possano rompere quel muro invisibile che per tanti anni ha separato il quartiere dal resto della città», ha aggiunto.

Resta aperta la questione della carenza di personale. Stasi ha sottolineato l'impegno degli agenti, chiamati a garantire controlli, viabilità e sicurezza con risorse limitate. Ha inoltre annunciato ulteriori investimenti nelle attrezzature, nella videosorveglianza e nella riqualificazione di Palazzo Zagara. Sul trasferimento è intervenuto anche il comandante Luigi Greco, che ha evidenziato i vantaggi della nuova collocazione. «La precedente struttura era abbastanza malandata. Adesso abbiamo una base in un contesto nuovo, sicuramente migliore anche dal punto di vista logistico», ha dichiarato.

Greco ha sottolineato anche il valore della presenza della Polizia Locale in un'area con alcune problematiche sociali. «L'intendimento dell'amministrazione è quello di contribuire a ricucire il contesto sociale attraverso la presenza di un organo di polizia». Quanto agli organici, il comandante ha fornito un dato preciso: attualmente sono 61 le unità in servizio, alcune prossime al pensionamento.

«Purtroppo non siamo sufficienti. Dovremmo essere molti di più per offrire un servizio dinamico e all'altezza delle aspettative della cittadinanza e dell'amministrazione», ha affermato Greco. Tra le principali criticità del territorio ha indicato la viabilità, l'ambiente e l'edilizia. Per i vecchi locali di piazza Montalti, infine, il Comune valuterà possibili utilizzi anche attraverso un confronto con l'Azienda sanitaria, mentre la sala dell'ex delegazione comunale sarà riqualificata per ospitare incontri e iniziative pubbliche.