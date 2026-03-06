Ingresso alle 18.30 e musica dalle 19: oboe, flauto e clarinetto in un programma da Haydn ad Arnold fino a Offenbach. Rassegna sostenuta dal Comune con il Bando Eventi

Prosegue a Corigliano-Rossano la rassegna musicale “Note in Biblioteca”, patrocinata e finanziata dal Comune attraverso il Bando Eventi, con un nuovo appuntamento in programma sabato 7 marzo alla Biblioteca Pometti. L’ingresso è previsto alle ore 18.30, mentre il concerto inizierà alle 19.00.

Protagonista della serata sarà l’Artemisia Trio, ensemble formato da tre giovani musiciste calabresi: Ilaria Coschignano all’oboe, Rosaria Azzinnari al flauto e Alessandra Coschignano al clarinetto, tutte con percorsi accademici e attività concertistica nazionale.

Il programma propone un itinerario tra epoche e linguaggi diversi, valorizzando la ricchezza timbrica dei fiati: il London Trio n. 1 di Joseph Haydn, il Divertimento per flauto, oboe e clarinetto di Malcolm Arnold, i brani The Three Musketeers e The Ups and Downs of Life di Joe Fried, fino al celebre Can Can di Jacques Offenbach, in un percorso che attraversa classicismo, Novecento e pagine dal carattere brillante.

Il progetto è promosso dall’Associazione Amici della Musica di Acri ed è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Corigliano-Rossano attraverso il Bando Eventi, in collaborazione con la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, rete nazionale impegnata nella promozione del talento giovanile, con il sostegno del Ministero della Cultura.

L’assessore alla Cultura Giovanni Pistoia sottolinea il senso dell’iniziativa: «La rassegna Note in Biblioteca rappresenta un’importante occasione di incontro tra la musica e la cittadinanza. Portare concerti di qualità all’interno della biblioteca significa valorizzare uno spazio pubblico di grande significato culturale. L’esibizione dell’Artemisia Trio, con il suo programma vario e coinvolgente, conferma l’attenzione verso giovani talenti e verso proposte artistiche capaci di avvicinare il pubblico alla musica da camera».

Sulla stessa linea il sindaco Flavio Stasi: «Il Comune di Corigliano-Rossano sta investendo tanto nella promozione della musica in tutte le sue forme. Dalla programmazione concertistica alle collaborazioni con le varie realtà associative, stiamo realizzando in questi anni un percorso che mira a dare alla musica uno spazio sempre più ampio nella vita culturale della Città». E conclude: «Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di qualità, capaci di valorizzare i giovani musicisti e di offrire ai cittadini ed al territorio tutto momenti di crescita culturale e di condivisione».