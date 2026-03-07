Manifestazione organizzata dal gruppo “Fem.in Cosentine in Lotta”. La Polizia Municipale dispone divieti temporanei di transito lungo il percorso del corteo dalle 17 alle 19
Domani, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà a Cosenza una manifestazione con corteo organizzata dal gruppo “Fem.in Cosentine in Lotta”.
Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa e garantire la sicurezza dei partecipanti, la Polizia Municipale, in conformità con l’ordinanza della Questura di Cosenza, ha emanato un provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale nelle aree interessate dal passaggio del corteo.
L’ordinanza prevede, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto temporaneo di transito, attivato in modo progressivo e limitatamente al passaggio dei manifestanti.
Il corteo seguirà il seguente percorso:
Piazza della Provincia (Autostazione)
Via A. Quintieri
Piazza C. F. Bilotti
Corso Mazzini
Piazza Kennedy
Via B. Bertucci
Via degli Alimena
Piazza P. Scura
Via Montesanto
Piazza della Vittoria
Corso Umberto
Piazza dei Bruzi
Il divieto di transito avrà una durata limitata al tempo necessario al completo passaggio del corteo nei vari punti del percorso.
Durante lo svolgimento della manifestazione, gli agenti della Polizia Municipale potranno inoltre adottare ulteriori misure di regolazione del traffico qualora le condizioni lo rendano necessario.
Il comando invita residenti, automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nelle strade interessate e a utilizzare percorsi alternativi per evitare rallentamenti o disagi alla circolazione.