Domani, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà a Cosenza una manifestazione con corteo organizzata dal gruppo “Fem.in Cosentine in Lotta”.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa e garantire la sicurezza dei partecipanti, la Polizia Municipale, in conformità con l’ordinanza della Questura di Cosenza, ha emanato un provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale nelle aree interessate dal passaggio del corteo.

L’ordinanza prevede, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto temporaneo di transito, attivato in modo progressivo e limitatamente al passaggio dei manifestanti.

Il corteo seguirà il seguente percorso:

Piazza della Provincia (Autostazione)

Via A. Quintieri

Piazza C. F. Bilotti

Corso Mazzini

Piazza Kennedy

Via B. Bertucci

Via degli Alimena

Piazza P. Scura

Via Montesanto

Piazza della Vittoria

Corso Umberto

Piazza dei Bruzi

Il divieto di transito avrà una durata limitata al tempo necessario al completo passaggio del corteo nei vari punti del percorso.

Durante lo svolgimento della manifestazione, gli agenti della Polizia Municipale potranno inoltre adottare ulteriori misure di regolazione del traffico qualora le condizioni lo rendano necessario.

Il comando invita residenti, automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nelle strade interessate e a utilizzare percorsi alternativi per evitare rallentamenti o disagi alla circolazione.