Dopo qualche mese di sosta, nuove attività, nel cuore del centro storico di Cosenza, organizzate dal collettivo Gaia che, da 6 anni, prova a costruire legami artistici e sociali nel quartiere più antico della città.

Si comincia oggi alle 15.30 con una passeggiata guidata nei meandri di Santa Lucia (partenza da Piazza Valdesi) e una mostra virtuale “FotoResistenze” allestita all’interno di Palazzo Spadafora, a due passi da Piazza Piccola.

Si prosegue, poi, martedì 21 e sabato 25, alle 15.30, con un laboratorio di archeologia urbana che vuole interconnettere storia presente e futura possibile. Il laboratorio, curato da archeologhe e guide turistiche accreditate, propone raccolta guidata dei reperti tra le vie del Centro Storico (martedì 21) e catalogazione degli stessi (sabato 25).

Prevista anche una restituzione finale sottoforma di allestimento. Tutte le attività sono a partecipazione completamente gratuita e rientrano nelle iniziative del Cosenza Open Incubator dell’Università della Calabria. Il laboratorio, sempre gratuito, invece, va prenotato al 3282207753 (solo whatsapp). Per qualsiasi altra informazione, potete seguire le pagine social del collettivo.