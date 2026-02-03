Importante appuntamento domani, mercoledì 4 febbraio, al Liceo Misasi di Cosenza. Il Procuratore, Vincenzo Capomolla, incontrerà alle 9.30, nell’Aula magna «Nervi - San Francesco» dell’istituto, i liceali per discutere di contrasto alle droghe e alla cultura delle dipendenze. L’iniziativa, promossa dalle scuole Misasi, dal Club Interact Cosenza (con sede nel Liceo) e dal Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, si inserisce all’interno di un progetto di cittadinanza attiva dedicato alle tematiche della giustizia e della legalità.

I lavori della mattinata saranno aperti dalla Dirigente scolastica Stefania Barrese e dal Presidente del Club Interact di Cosenza Mario Pisano, studente della Misasi; coordina l’evento il professore Carmine Pisano, mentre a concludere i lavori sarà Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria. La lotta alla droga non può ridursi alla sola repressione: deve farsi soprattutto educazione alla libertà interiore; non soltanto difesa della legge, ma cura dell’anima collettiva.

Nel dramma delle dipendenze si manifesta la crisi profonda dell’uomo contemporaneo, smarrito tra potere e desiderio, incapace di dare senso alla propria esistenza perché privo di relazioni autentiche. Il vero antidoto alle dipendenze risiede nella coscienza del bene e nella promozione della giustizia, come ha insegnato Paolo Borsellino. L’incontro di domani non è solo un seminario, ma una chiamata alla responsabilità condivisa. Per costruire la speranza per il domani, è necessaria la resistenza culturale dell’oggi.