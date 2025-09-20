La settimana appena trascorsa e il fine settimana segnati dal dominio dell’anticiclone africano: tempo stabile e valori termici sopra la media

La settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata da bel tempo su tutta la Calabria e da un clima pienamente estivo. A determinare questa situazione la rimonta dell’anticiclone africano, che dal Nord Africa ha raggiunto il Mediterraneo e perfino l’Europa centro-settentrionale, con i massimi effetti soprattutto al Nord Italia.

Per il weekend la situazione resterà invariata: le condizioni meteorologiche saranno ancora improntate a stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e resteranno leggermente sopra le medie stagionali.

Lungo le coste il termometro oscillerà tra i 28 e i 30 gradi, con qualche grado in più sulle aree ioniche reggine, catanzaresi e crotonesi. Nelle zone interne, in particolare su Cosentino e Crotonese, si potranno raggiungere punte fino a 32-34 gradi.