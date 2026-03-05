Il Settore Servizi Demografici e l’Ufficio Elettorale del Comune di Cosenza informano la cittadinanza che, a partire da lunedì 9 marzo e fino al 23 marzo, gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità elettroniche e delle tessere elettorali (siti in Piazza Mancini, 33 – nel complesso “I Due fiumi”) osserveranno delle aperture straordinarie al fine di consentire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto.

Non ci sarà bisogno di prenotarsi. Gli sportelli osserveranno, nei giorni indicati, i seguenti orari di apertura: Lunedì 9 Marzo : pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Martedì 10 Marzo: la mattina dalle 9,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00; Mercoledì 11 Marzo: pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,00; Giovedì 12 Marzo: pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Venerdì 13 Marzo: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Lunedì 16 Marzo: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Martedì 17 Marzo: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Mercoledì 18 Marzo: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,00; Giovedì 19 Marzo: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00; Venerdì 20 Marzo: orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00; Sabato 21 Marzo: orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00; Domenica 22 Marzo: orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 23,00; Lunedì 23 Marzo: orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

Il Settore Uffici Demografici del Comune ricorda altresì che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione: Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia. Con riferimento ai costi per il rilascio o il rinnovo, si ricorda che non si accettano pagamenti in contanti, ma solo tramite POS.