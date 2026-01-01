L’arrivo di masse d’aria gelide da Nord-Est ha fatto crollare le temperature in Calabria nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Valori molto bassi su tutto il Cosentino

Il 2025 è appena terminato e vogliamo subito augurarvi un buon anno 2026 a tutti voi, nostri fedeli lettori. La notte tra il vecchio e il nuovo anno è stata caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria molto fredde da Nord-est che hanno fatto crollare le temperature su tutto il territorio con valori che hanno raggiunto quasi i -12°C sui monti della Sila.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal e da Logullo:

• Bianchi - Palinudo Staglio: -11.6°C

• Lorica: -11.5°C

• Longobucco - Cecita: -9.5°C

• Aprigliano - Diga di Spineto: -9.0°C

• Spez. Sila - Moccone: -8.5°C

• Monte Curcio: -8.0°C

• Monte Scuro: -7.8°C

• Botte Donato: -7.8°C

• Cosenza - Vaglio Lise: -5.4°C

• Rende - Santa Chiara: -5.3°C

• Mendicino - Torano e Luzzi: -4.7°C

• Celico e Rogliano: -4.5°C

• San Pietro in Guarano: -4.1°C

• Spadola e Acri: -3.5°C

• Castrovillari - Camerata: -3.0°C

• Altilia: -2.4°C

• Tarsia: -1.9°C

• Dipignano: -1.3°C

Tanto freddo anche su Cosenza dove spiccano i -5.4°C a Vaglio Lise. Intanto nella giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su tutto il Cosentino e temperature ancora molto fredde e al di sotto delle medie stagionali.