Nuovi interventi sulla viabilità urbana a Cosenza, dove nella giornata di mercoledì 22 aprile saranno avviati lavori di bitumazione nella zona dei Due Fiumi. A comunicarlo è il Comune di Cosenza, che informa la cittadinanza della possibile presenza di rallentamenti al traffico e di chiusure temporanee di alcune arterie interessate dalle operazioni.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità urbana avviato dall’amministrazione comunale e punta a migliorare le condizioni del manto stradale in un’area particolarmente trafficata della città.

Bitumazione ai Due Fiumi, possibili disagi alla circolazione

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, il Comune ha segnalato che nel corso della giornata potranno verificarsi modifiche alla normale circolazione veicolare. In particolare, oltre ai rallentamenti, non si escludono temporanee chiusure delle strade direttamente coinvolte dagli interventi.

L’invito rivolto agli automobilisti è dunque quello di affrontare con cautela la percorrenza della zona dei Due Fiumi, tenendo conto dei possibili disagi che potrebbero interessare il traffico nelle ore di esecuzione dei lavori.

Sul posto la Polizia Municipale per il traffico

A seguire costantemente le operazioni sarà una pattuglia della Polizia Municipale, incaricata di presidiare l’area, garantire il rispetto delle norme di sicurezza e fornire supporto nella gestione della viabilità.

Il monitoraggio, fa sapere il Comune, si inserisce in un’attività più ampia di controllo dei cantieri già avviati in città. In questa cornice viene richiamato anche il caso degli interventi in Viale Trieste, dove la presenza della Polizia Municipale è stata assicurata fin dalle prime ore del mattino.

L’invito del Comune ai cittadini

L’amministrazione comunale chiede ai cittadini massima collaborazione, raccomandando prudenza alla guida e suggerendo, dove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi per limitare l’impatto dei lavori sulla mobilità quotidiana.