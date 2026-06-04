Lo scontro tra due vetture si è verificato in località Fabrizio Grande. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 106, in località Fabrizio Grande, nel territorio di Corigliano Rossano, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati lungo l’arteria jonica. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di un uomo di 50 anni, originario di Acri. Una seconda persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.

Il tratto della Statale 106 interessato dal sinistro ha registrato rallentamenti e disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.