Il palco è già work in progress in piazza XV Marzo, pronta a trasformarsi nel nuovo Festivalbar dell’estate, che avrà Cosenza come capitale. La città dei bruzi si prepara infatti a ospitare il grande concerto live organizzato da Rai Radio2, in programma il prossimo 12 giugno e condotto da Ema Stokholma. L’evento sarà poi trasmesso una settimana dopo, il 20 giugno, su Rai2.

L’annuncio ufficiale – arrivato dopo le nostre anticipazioni sull’evento – è arrivato direttamente da Roberto Occhiuto ospite di rai RadioDue.

Sul palco saliranno alcuni dei nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana e indipendente. Tra gli artisti annunciati figurano Bambole di Pezza, Michele Bravi, Sara Toscano, Aiello, Le Vibrazioni, Santamaria, Eugenio in Via Di Gioia, Alessandro Gaetano, Cosmo, Fabrizio Moro e Serena Autieri. E poi una grande guest star misteriosa che, a questo punto, non sarebbe Bob Sinclar così come si spifferava nei corridoi dei bene informati perché, come sottolineato dal suo manager italiano, “non suona in piazze di paese”. Una piazza di paese che assomiglierà per una sera, però, a una grande città.