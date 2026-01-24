Un messaggio di vicinanza umana e istituzionale arriva dal Comune di Cosenza per la scomparsa di Vittorio Iazzolino, padre di Roberta Iazzolino, vice comandante della Polizia Municipale di Cosenza.

«Sono affettuosamente vicino a Roberta Iazzolino, vice comandante della nostra Polizia Municipale, per la perdita del caro ed amato papà», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso, appena appresa la notizia della scomparsa.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore del sostegno collettivo in un momento segnato da un dolore profondo. «In questo momento di grande dolore – prosegue Franz Caruso – desidero esprimere a Roberta e a tutta la sua famiglia i sentimenti di più sincero cordoglio e la vicinanza mia personale e dell’intera Amministrazione comunale».

Parole che richiamano il peso umano della perdita: «La scomparsa di un genitore rappresenta un momento di grande sofferenza che tocca nel profondo gli affetti più cari». Da qui l’abbraccio ideale dell’intera città alla vice comandante della Polizia Municipale: «A Roberta va l’abbraccio solidale di tutta la comunità cittadina, con l’auspicio che l’affetto dei colleghi, degli amici e dei familiari possa esserle di conforto in questa difficile circostanza».