Si terrà domani mattina, 20 novembre, nelle adiacenze dell’Auditorium “Guarasci” in piazza XV Marzo a Cosenza, una simulazione operativa dedicata alla gestione di un evento critico. L’esercitazione coinvolgerà diversi mezzi e una consistente aliquota di personale della Polizia di Stato, impegnati in attività addestrative finalizzate a testare procedure, tempistiche e coordinamento in situazioni di emergenza.

L’iniziativa rientra nei periodici momenti di formazione e aggiornamento degli operatori, necessari per garantire efficienza e capacità di intervento in contesti complessi. La Questura specifica che la simulazione potrebbe attirare l’attenzione dei passanti, considerato il movimento di uomini e mezzi previsto nell’area, ma sottolinea che si tratta esclusivamente di un’esercitazione programmata. L’avviso è rivolto agli utenti della zona «per evitare inutili preoccupazioni» e assicurare il regolare svolgimento delle attività.