Domani 20 novembre mezzi e personale della Polizia saranno impegnati in un’esercitazione di gestione di evento critico nelle adiacenze di piazza XV Marzo

Si terrà domani mattina, 20 novembre, nelle adiacenze dell’Auditorium “Guarasci” in piazza XV Marzo a Cosenza, una simulazione operativa dedicata alla gestione di un evento critico. L’esercitazione coinvolgerà diversi mezzi e una consistente aliquota di personale della Polizia di Stato, impegnati in attività addestrative finalizzate a testare procedure, tempistiche e coordinamento in situazioni di emergenza.

L’iniziativa rientra nei periodici momenti di formazione e aggiornamento degli operatori, necessari per garantire efficienza e capacità di intervento in contesti complessi. La Questura specifica che la simulazione potrebbe attirare l’attenzione dei passanti, considerato il movimento di uomini e mezzi previsto nell’area, ma sottolinea che si tratta esclusivamente di un’esercitazione programmata. L’avviso è rivolto agli utenti della zona «per evitare inutili preoccupazioni» e assicurare il regolare svolgimento delle attività.