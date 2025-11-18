Un incidente tra due auto ha imposto la chiusura del tratto in direzione Guardia Piemontese e deviazioni provvisorie

Un violento incidente ha provocato grosse difficoltà alla circolazione lungo la strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”, dove questa mattina un frontale tra due automobili ha reso necessaria la chiusura del tratto al km 27,300, in direzione Guardia Piemontese, nel territorio di San Marco Argentano.

Deviazioni attive e traffico gestito sul posto

La chiusura è stata disposta in via temporanea e la viabilità è deviata su percorsi alternativi indicati direttamente sul posto. Le forze dell’ordine stanno coordinando la circolazione insieme alle squadre Anas, intervenute immediatamente per garantire assistenza e sicurezza lungo la tratta.

I tecnici Anas sono impegnati nelle attività necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare le normali condizioni di traffico. L’obiettivo è riaprire il tratto nel più breve tempo possibile, dopo le verifiche di sicurezza successive all’impatto.