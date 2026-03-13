Un encomio solenne per un intervento ritenuto decisivo contro una serie di furti in ospedale. Nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha consegnato, su proposta del vicepresidente Francesco Spadafora, un riconoscimento alla guardia giurata Francesco Perrone dell’Istituto di vigilanza Cosmopol, in servizio al Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Il riconoscimento è stato attribuito per «impegno e determinazione» dimostrati in occasione del fermo di un individuo ritenuto dedito a compiere sistematicamente furti all’interno della struttura ospedaliera. Nella motivazione dell’encomio si richiama «l’alto senso del dovere, la prontezza d’intervento e il coraggio» con cui Perrone avrebbe contribuito a sventare azioni a danno degli utenti dell’ospedale, tutelando la sicurezza di pazienti e personale e la salvaguardia dei beni pubblici. «Il gesto compiuto – si legge ancora – testimonia non solo l’elevato livello di professionalità, ma anche una profonda dedizione al servizio della collettività, incarnando i valori di legalità, responsabilità e spirito civico».

Durante la cerimonia, Mazzuca ha sottolineato che l’istituzione ha voluto rendere omaggio a un comportamento «eticamente esemplare», riconoscendo gli sforzi delle guardie giurate impegnate quotidianamente per la sicurezza. Spadafora ha espresso apprezzamento per l’operato di Perrone, ringraziando il presidente del Consiglio per aver accolto la proposta: secondo il vicepresidente, l’intervento della guardia giurata è stato determinante e dimostra «attaccamento, passione e dedizione» al servizio.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri comunali Michelangelo Spataro, Mimmo Frammartino, Ivana Lucanto e Francesco Gigliotti. Dopo la consegna, Perrone ha ringraziato i presenti, dicendosi «fiero e orgoglioso» del riconoscimento ricevuto dalle istituzioni della sua città.