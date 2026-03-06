Evento il 24 marzo alle 10 in Sala Petraglia: focus su valutazione delle competenze e uso dell’intelligenza artificiale nei provvedimenti. Intervengono Mastrandrea e Durante

Martedì 24 marzo alle ore 10.00, nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, è in programma un evento di approfondimento dedicato a “La valutazione delle skill dei pubblici concorsi e l’ausilio dell’intelligenza artificiale nell’adozione dei provvedimenti amministrativi”. L’iniziativa è rivolta a professionisti, amministratori pubblici e dipendenti della pubblica amministrazione.

All’incontro parteciperanno il presidente del TAR Calabria, Gerardo Mastrandrea, e il presidente di sezione del TAR Salerno, Nicola Durante, chiamati a offrire un punto di vista legato all’esperienza nella giustizia amministrativa e ai cambiamenti in corso nei processi decisionali della PA.

Il confronto si concentrerà su alcuni snodi attuali: i criteri di valutazione delle competenze nei concorsi pubblici, le prospettive di innovazione organizzativa nella pubblica amministrazione e le opportunità, ma anche le criticità, legate all’uso di strumenti di intelligenza artificiale nel supporto alle procedure e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi.

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine degli Avvocati e dal Collegio Geometri di Cosenza e viene presentata come un’occasione di aggiornamento e formazione, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra istituzioni, ordini professionali e operatori del settore sulle sfide poste da digitalizzazione e innovazione dei processi amministrativi.