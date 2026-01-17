Sarà Piazza dei Bruzi, nel cuore di Cosenza, a ospitare martedì 20 gennaio la Festa regionale della Polizia Locale, appuntamento che coincide con la ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. Una giornata pensata per rendere omaggio al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, ma anche per interrogarsi sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza urbana.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è «Intelligenza Urbana: la Polizia Locale tra valori tradizionali e sfide digitali». Un filo conduttore che accompagnerà l’intera manifestazione, mettendo in dialogo l’identità storica delle polizie territoriali con le nuove frontiere tecnologiche, a partire dall’uso dell’Intelligenza Artificiale applicata alla gestione della città e dei dati.

La giornata rappresenterà un momento di coesione regionale per tutti i Comandi di Polizia Locale della Calabria e, allo stesso tempo, un’occasione di riflessione sull’evoluzione della missione istituzionale del Corpo. Il confronto si svolgerà all’interno di Agorà Digitale, una struttura trasparente allestita in Piazza dei Bruzi, concepita come laboratorio di avanguardia istituzionale e simbolo di apertura e dialogo con la città.

A spiegare il senso dell’iniziativa è il sindaco Franz Caruso. «Dopo aver celebrato lo scorso anno i 150 anni della fondazione del Corpo della Polizia Locale della città di Cosenza – ha sottolineato – intendiamo ripartire dalla necessità di ribadire il ruolo che i vigili urbani incarnano al servizio della comunità, proiettando però lo sguardo verso ciò che oggi comporta l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle attività di sicurezza urbana».

L’obiettivo, ha aggiunto, è esplorare come l’IA possa diventare «un moltiplicatore di forza per la Polizia Locale, senza mai sostituire l’intuizione e l’etica umana», delegando alle tecnologie l’analisi massiva dei dati e lasciando agli operatori le funzioni a più alto valore aggiunto.

Il programma si aprirà alle ore 10.00 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Domenico, officiata dal vescovo emerito Leonardo Bonanno. Al termine della funzione, le autorità civili, militari e religiose si sposteranno in Piazza dei Bruzi per l’avvio dei lavori.

L’apertura sarà affidata al comandante della Polizia Locale di Cosenza, Gianpiero Scaramuzzo, seguita dal saluto istituzionale del sindaco Caruso. Prevista la presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del capo Dipartimento della Polizia Locale regionale Salvatore Lopresti, che offrirà un’analisi tecnica e operativa sul tema della sicurezza a livello regionale.

Il cuore del dibattito sarà affidato all’intervento del dirigente all’Urbanistica e alla Digitalizzazione del Comune di Cosenza, Francesco Azzato, che approfondirà la sinergia tra urbanistica, gestione dei dati e sicurezza urbana. La giornata si concluderà con le premiazioni e la consegna degli encomi agli agenti della Polizia Locale che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per impegno, professionalità e senso del dovere.