Un secolo di valori, famiglia e memoria della città Cosenza ha celebrato domenica 8 marzo un traguardo raro e prezioso: il centesimo compleanno della signora Carolina Blasi, che con la sua lunga vita attraversa un secolo di storia italiana. Dalla guerra alla ricostruzione, dai grandi cambiamenti sociali all’arrivo delle nuove generazioni, la signora Carolina rappresenta un ponte vivente tra passato e presente.

Da sempre dedicata alla sua famiglia, la signora Blasi è diventata una figura di riferimento per figli, nipoti e pronipoti, che sabato l’hanno circondata con affetto e riconoscenza per festeggiare questo importante traguardo. Nel corso della giornata, l’Amministrazione comunale di Cosenza – rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore Damiano Cosimo Covelli – ha voluto farle visita per consegnarle una targa commemorativa e portare gli auguri della città. Un gesto simbolico che riconosce non solo la straordinaria longevità della signora Carolina, ma anche il contributo silenzioso e quotidiano che persone come lei hanno offerto alla comunità.

«La signora Carolina rappresenta la memoria viva della nostra città» – hanno dichiarato i rappresentanti del Comune – «e custodisce valori che oggi più che mai meritano di essere ricordati: il senso della famiglia, il sacrificio, la solidarietà». La giornata è proseguita con una festa in famiglia, tra ricordi, fotografie e una grande torta che ha celebrato un secolo di vita vissuta con dignità, forza e amore. Alla signora Carolina Blasi vanno gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità cosentina, con l’auspicio che possa continuare a essere un esempio luminoso per le generazioni future.