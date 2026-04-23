L’iniziativa del Comune è rivolta a operatori economici, attività produttive, cittadini e professionisti per rafforzare regole, decoro e collaborazione

A Cosenza l’amministrazione comunale punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni, operatori economici e comunità attraverso un percorso formativo dedicato a qualità urbana e sicurezza. A metà maggio sono in programma due giornate di approfondimento promosse dal Comune e rivolte al mondo delle attività produttive, ma anche a cittadini, tecnici e professionisti, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per migliorare la vivibilità della città, la gestione degli spazi pubblici e il rispetto delle regole.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessore alle Attività economiche e produttive, Rosario Branda, e si inserisce in una linea amministrativa che punta a coniugare sviluppo economico, decoro urbano, prevenzione e collaborazione tra i diversi soggetti che vivono e animano la città.

Il Comune di Cosenza punta su qualità urbana e sicurezza

Alla base del progetto c’è l’idea che una città più ordinata e attrattiva passi anche dalla conoscenza delle norme e dalla capacità di applicarle in modo corretto. Le due giornate formative nascono proprio per questo: aiutare operatori e cittadini a comprendere meglio le regole che incidono sulla vita urbana, sulla civile convivenza e sull’organizzazione delle attività economiche.

A sottolinearlo è il sindaco Franz Caruso, che lega il senso dell’iniziativa a un bisogno concreto di chiarezza e aggiornamento.

«Non sempre – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – i cittadini ed anche gli operatori economici, i tecnici, le associazioni e le categorie professionali sono messi nelle condizioni di comprendere fino in fondo ed in modo chiaro e aggiornato le regole che governano la vita urbana, la civile convivenza e lo sviluppo delle attività».

Il primo cittadino evidenzia poi il valore del percorso promosso dall’assessore Branda.

«Con l’iniziativa proposta dall’Assessore Rosario Branda, che ringrazio per la sua operatività e per l’impulso che ha dato all’organizzazione di questo percorso formativo – ha aggiunto Franz Caruso – intendiamo non solo colmare un deficit di conoscenza, ma anche creare le premesse per un miglioramento delle relazioni tra istituzioni e chi opera all’interno di un settore delicato e importante come quello delle attività economiche e produttive».

La prima giornata: decoro urbano, suolo pubblico e movida

Il primo appuntamento del percorso formativo sarà dedicato al rapporto tra decoro, regole, spazio pubblico e movida. Il focus sarà sul nuovo regolamento comunale e sulle responsabilità condivise tra operatori e cittadini nella costruzione di una città più ordinata, accogliente e vivibile.

Tra i temi che saranno affrontati figurano la gestione del suolo pubblico, dei dehors, dei tavolini e delle esposizioni, ma anche i criteri estetici e le buone pratiche per contribuire al miglioramento dell’immagine urbana. Spazio anche agli aspetti più amministrativi, con approfondimenti su SUAP, SCIA e autorizzazioni, in una chiave pratica pensata per evitare errori e rendere più chiaro l’iter burocratico.

Non mancherà un passaggio dedicato ai controlli, alle sanzioni, alla quiete pubblica e ai fenomeni collegati alla cosiddetta mala movida, tema sempre più sensibile nelle aree urbane dove si concentra la vita serale. La prima giornata si chiuderà con una sessione dedicata a domande e casi pratici, così da fornire risposte operative alle esigenze di chi lavora quotidianamente nel settore.

La seconda giornata: eventi, prevenzione incendi e pubblico spettacolo

La seconda sessione sarà invece interamente centrata sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi e della gestione di eventi e spettacoli. In questo caso l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla normativa vigente e ai requisiti richiesti per le attività di intrattenimento.

Tra gli argomenti previsti ci sono la sicurezza nei locali e durante gli eventi, la gestione delle emergenze e della capienza, le differenze tra intrattenimento e pubblico spettacolo, l’iter necessario per ottenere la licenza di pubblico spettacolo e il ruolo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sarà affrontato anche il tema dei limiti acustici, delle eventuali deroghe e dei controlli, fino ad arrivare alla simulazione completa di un caso pratico. Anche in questo caso, l’obiettivo dichiarato è quello di offrire agli operatori strumenti concreti e immediatamente utili per orientarsi tra norme, responsabilità e adempimenti.