Anna Marras: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie»

Un pomeriggio carico di emozioni, stupore e sorrisi ha illuminato l’Azienda Ospedaliera S.S. Annunziata di Cosenza grazie all’arrivo dei SuperEroiAcrobatici.

In occasione delle festività natalizie, a partire dalle ore 14:30, Batman, Spiderman, Iron Man, Hulk e altri amatissimi supereroi si sono calati dal tetto dell’ospedale, regalando ai piccoli pazienti e alle loro famiglie uno spettacolo indimenticabile e un potente messaggio di forza e speranza.

Dopo la spettacolare discesa dall’alto, i supereroi hanno fatto visita ai reparti pediatrici, incontrando i bambini ricoverati, portando momenti di serenità alle famiglie e consegnando doni natalizi, trasformando per qualche ora l’ospedale in un luogo di meraviglia e magia.

A vestire i panni dei supereroi sono stati i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, da anni impegnata in tutta Italia nel portare sorrisi e coraggio ai bambini ricoverati negli ospedali.

«Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé e che non sono soli in questa battaglia.

Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e ogni abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: "Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”» — Anna Marras, fondatrice di SuperEroiAcrobatici Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, aggiunge: «Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario.

Non c’è niente che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici.» L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il CPO – Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, che ha sostenuto l’evento condividendone i valori di solidarietà, inclusione e vicinanza alle famiglie nei momenti più delicati.

Un pomeriggio che resterà nel cuore di bambini, genitori e operatori sanitari, confermando ancora una volta come piccoli grandi gesti possano fare una differenza enorme.