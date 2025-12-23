Riconvocata la seduta rinviata il 19 dicembre: 19 punti all’ordine del giorno, tra ratifiche urgenti, DUP, tasse comunali e project financing per parcheggi

Il Consiglio comunale di Cosenza torna a riunirsi il 30 dicembre alle ore 9.30, dopo il rinvio della seduta del 19 dicembre scorso. A riconvocare l’assise è stato il presidente Giuseppe Mazzuca, che ha riproposto integralmente i 19 punti rimasti in sospeso, compresi dossier rilevanti per la programmazione finanziaria e amministrativa della città.

Il civico consesso sarà chiamato anzitutto a esprimersi sulla ratifica di due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027, adottate dalla Giunta rispettivamente con le delibere n. 172 del 5 novembre e n. 197 del 28 novembre 2025. Seguirà la discussione sul bilancio di previsione 2025/2027, atto cardine per la definizione delle risorse e dei servizi municipali.

Tra i punti di maggiore rilievo figurano:

l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio 2026-2027;

il Programma triennale delle forniture e dei servizi 2026/2028;

la verifica delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie con relativa determinazione dei prezzi di cessione per il 2026;

l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2026.

In votazione anche le principali misure tributarie per il nuovo anno: conferma delle aliquote IMU 2026, delle tariffe dell’imposta di soggiorno, dell’addizionale comunale IRPEF 2026 e approvazione del Canone Unico Patrimoniale 2025. Attesa anche la nota di aggiornamento del DUP 2025/2027.

Sul fronte amministrativo–gestionale, il Consiglio discuterà inoltre:

– la verifica della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica per il 2024;

– la ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024;

– la situazione del servizio integrato del decoro urbano.

All’ordine del giorno anche diversi provvedimenti urbanistici e di interesse pubblico:

– la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti in contrada Ciavola – Ponte Cardone, frazione Sant’Ippolito;

– la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto per la gestione in concessione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 36/2023;

– la rettifica parziale della delibera n. 36 sulle procedure di assegnazione delle strutture comunali;

– l’assegnazione dei locali comunali di Via Giulia all’associazione “Potenziamenti”.

L’eventuale seconda convocazione è prevista per il 31 dicembre alle ore 10.30.