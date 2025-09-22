Manifestazione regionale all’ombra della Sila, presente in strada tutta la Sinistra, anche quella extraparlamentare: «Stop al genocidio di Gaza»
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Sessanta città solo in Italia, ma tutto il mondo con gli occhi su Gaza. Da Milano a Cosenza, passando per Bologna, Roma e Napoli é stato un continuo sventolare di bandiere della Palestina. Non sono mancati i momenti di tensione, specialmente all’ombra della Madonnina con scontri tra manifestanti e Polizia. Nel giorno dello sciopero generale indetto dall’Usb la risposta è stata massiccia da nord a sud. Univoca la richiesta: stop al genocidio da parte di Israele, riconoscere subito lo Stato di Palestina.
A Cosenza il corteo delle 17.30 é stato anticipato in mattinata da una serie di azioni preventive che invitavano la popolazione alla partecipazione attiva. Striscioni appesi in Comune (che tra i primi approvò mozione per il riconoscimento della Palestina), all’ospedale e all’Università della Calabria. In più gli studenti del Telesio hanno organizzato un rumoroso sit-in. Già dalle 17, in una città letteralmente blindata, i primi manifestanti hanno fatto capolino nel luogo del raduno.
16:43
Il corteo cambia direzione
Dopo un conciliabolo con le forze dell'ordine il corteo ha cambiato direzione imboccando via Simonetta e si dirige verso l'autostrada.
16:34
Un serpentone colorato
Si ingrossa il corteo per la Palestina che sfila per le strade di Cosenza. Man mano che procede per le arterie principali del capoluogo simpatizzanti e curiosi si uniscono al serpentone colorato
16:04
"Blocchiamo il genocidio"
É partito il corteo per la Palestina di Cosenza. In migliaia dietro lo striscione “Blocchiamo il genocidio” partecipano allo sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base che chiede lo stop immediato dei bombardamenti israeliani su Gaza
15:56
Gioia Tauro e Cosenza unite
Mimmo Macrì rappresenta i portuali di Gioia Tauro che, come i loro colleghi di Genova, sono sensibili e molto alla causa della Palestina. «Impossibile non mescolarci a quanti oggi urlano la speranza di fermare le bombe su Gaza e mettere un punto al genocidio in atto. Le manifestazioni in tutta Italia hanno dimostrato che la popolazione è sensibile e vuole un gesto significativo da parte del Governo»
15:37
Gli slogan
Scandito lo slogan «Palestina libera dal fiume fino al mare»
15:35
Traffico bloccato
I pullman provenienti dal resto della regione bloccati dal traffico allo svincolo di Cosenza Sud. Al momento hanno difficoltà ad entrare in città. Il resto dei manifestanti hanno deciso di aspettarli
15:08
Arrivano i primi manifestanti in piazza
I manifestanti iniziano ad affluire a Piazza Loreto. Interrotta dalle forze dell’ordine la viabilità veicolare nelle strade adiacenti. Stefano Catanzariti (USB) e Anastasia Bianco (Comitato Unical per la Palestina): «Siamo totalmente contro il riarmo. Oggi queste spese finanziano le operazioni di Israele a Gaza»