Sarà inaugurata domenica 18 ottobre, alle ore 10, la palestra di via Milelli a Cosenza, struttura sportiva destinata prioritariamente alle attività del plesso scolastico Cosenza I-Zumbini.

La cerimonia coinciderà con una nuova edizione del torneo di calcio giovanile “Memorial Costantina Ruffolo”, appuntamento dedicato allo sport, alla socialità e alla partecipazione delle nuove generazioni.

L’inaugurazione conclude il percorso di riqualificazione dell’impianto e segna l’avvio della nuova gestione affidata all’ASD Romualdo Montagna.

La palestra al servizio della scuola

La concessione dell’area sportiva stabilisce come priorità lo svolgimento delle attività didattiche del plesso Cosenza I-Zumbini, comprese quelle extracurriculari.

La struttura potrà inoltre ospitare iniziative sportive rivolte alla comunità e al quartiere. L’obiettivo è garantire un utilizzo continuativo dell’impianto, conciliando le necessità della scuola con la promozione della pratica sportiva.

Nel comunicato non sono specificati gli interventi effettuati, l’importo investito e la durata della concessione affidata all’associazione.

Il Memorial Costantina Ruffolo

Durante la mattinata si svolgerà anche il Memorial Costantina Ruffolo, torneo di calcio riservato ai giovani.

La manifestazione accompagnerà simbolicamente la restituzione dell’impianto alla comunità, richiamando i valori della partecipazione, del rispetto e della condivisione.

Il programma dettagliato del torneo, le squadre partecipanti e gli orari delle singole partite non sono indicati nella comunicazione dell’Amministrazione.

Caruso: «Investire nei giovani e nei quartieri»

Il sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per il completamento del percorso e ha ringraziato quanti hanno contribuito alla riqualificazione della palestra.

«Restituire alla città spazi sportivi funzionali e accessibili significa investire nei nostri giovani, nella scuola e nella qualità della vita dei quartieri», ha dichiarato.

Secondo il primo cittadino, il Memorial Costantina Ruffolo offrirà un’ulteriore occasione per promuovere la dimensione educativa dello sport e rafforzare la socialità.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato alle ore 10 di domenica 18 ottobre nella struttura sportiva di via Milelli.