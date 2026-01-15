Dal 2021 piantati oltre 2.950 alberi. Al via la messa a dimora di altre 800 piante in tutta la città
Ha preso il via da Cosenza, in via Isonzo, la nuova campagna di piantumazione urbana che interesserà progressivamente l’intero territorio cittadino. L’intervento, annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, prevede la messa a dimora di 800 nuove piante nelle prossime settimane, appartenenti a diverse specie arboree.
Con questa nuova fase, il bilancio complessivo delle piantumazioni effettuate dal 2021 a oggi supera quota 2.950 alberi, a cui si aggiungono cespugli e siepi destinati a rafforzare ulteriormente il patrimonio verde urbano. Un’azione che si inserisce in una strategia strutturata di tutela ambientale e rigenerazione della città, finanziata interamente con risorse del bilancio comunale, una scelta definita senza precedenti per Cosenza.
«Anche da questo punto di vista Cosenza sta cambiando volto – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – perché abbiamo deciso di investire in modo strutturale nel verde pubblico. Per la prima volta destiniamo risorse certe a un settore fondamentale per migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più sostenibile».
L’attenzione al verde e all’ambiente trova conferma anche nel nuovo bilancio di previsione, che rafforza gli stanziamenti destinati a questi ambiti, individuati dall’Amministrazione come assi portanti dell’azione politica insieme al welfare.
Un percorso che, secondo il primo cittadino, è destinato a compiere un ulteriore salto di qualità. «Continueremo su questa strada – ha aggiunto Caruso – tanto che, per la prima volta nella storia di Cosenza, e probabilmente anche tra i capoluoghi calabresi, la città si doterà di un Piano Regolatore del Verde. Uno strumento fondamentale per programmare e governare in modo organico lo sviluppo del patrimonio verde urbano».
«È un impegno assunto con i cittadini – ha concluso il sindaco – e che stiamo mantenendo, con interventi concreti e una visione di lungo periodo».