Ha preso il via da Cosenza, in via Isonzo, la nuova campagna di piantumazione urbana che interesserà progressivamente l’intero territorio cittadino. L’intervento, annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, prevede la messa a dimora di 800 nuove piante nelle prossime settimane, appartenenti a diverse specie arboree.

Con questa nuova fase, il bilancio complessivo delle piantumazioni effettuate dal 2021 a oggi supera quota 2.950 alberi, a cui si aggiungono cespugli e siepi destinati a rafforzare ulteriormente il patrimonio verde urbano. Un’azione che si inserisce in una strategia strutturata di tutela ambientale e rigenerazione della città, finanziata interamente con risorse del bilancio comunale, una scelta definita senza precedenti per Cosenza.

«Anche da questo punto di vista Cosenza sta cambiando volto – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – perché abbiamo deciso di investire in modo strutturale nel verde pubblico. Per la prima volta destiniamo risorse certe a un settore fondamentale per migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più sostenibile».

L’attenzione al verde e all’ambiente trova conferma anche nel nuovo bilancio di previsione, che rafforza gli stanziamenti destinati a questi ambiti, individuati dall’Amministrazione come assi portanti dell’azione politica insieme al welfare.

Un percorso che, secondo il primo cittadino, è destinato a compiere un ulteriore salto di qualità. «Continueremo su questa strada – ha aggiunto Caruso – tanto che, per la prima volta nella storia di Cosenza, e probabilmente anche tra i capoluoghi calabresi, la città si doterà di un Piano Regolatore del Verde. Uno strumento fondamentale per programmare e governare in modo organico lo sviluppo del patrimonio verde urbano».

«È un impegno assunto con i cittadini – ha concluso il sindaco – e che stiamo mantenendo, con interventi concreti e una visione di lungo periodo».