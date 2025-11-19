A Cosenza, zona Santa Teresa, c’è un albero che ormai meriterebbe un profilo social per raccontare le sue (brevissime) esperienze di vita. La piantumazione è diventata una sorta di reality show botanico, con protagonisti silenziosi ma molto determinati: il Comune da una parte, e una coppia di “pollici neri” dall’altra. Del resto l’immagine che proponiamo in copertina parla da sé.

La storia inizia qualche settimana fa, quando il Comune di Cosenza decide di piantare un nuovo alberello nei pressi di un condominio di fresca costruzione, proprio nell’area della movida a Santa Teresa, per sostituire quello tagliato da ignoti subito dopo la messa a dimora (fatto denunciato dalla consigliera Alessandra Bresciani pubblicamente, ndr). Un normale intervento di decoro urbano, pensavamo. E invece no.

Atto II: arriva la coppia della notte

Ieri notte, approfittando del buio e dimostrando una certa familiarità con il giardinaggio… al contrario, due persone hanno estirpato l’albero nuovo di zecca, sradicandolo senza troppe cerimonie. Un’azione rapida, decisa, tutta documentata dalle telecamere di sorveglianza dei condomini.

E qui la trama si infittisce: i residenti di un altro palazzo, indignati quanto basta, hanno inviato il materiale video direttamente al consigliere comunale Francesco Alimena, che non ha perso tempo allertando sia il Settore Ambiente che la Polizia Municipale. Entrambi i settori sono stati subito informati e si sono messi all’opera per le verifiche del caso: il primo per l’ennesimo tentativo di ripristinare il verde pubblico in zona Cosenza Santa Teresa, il secondo per analizzare le immagini e capire chi, come e perché abbia deciso di dichiarare guerra agli alberi del quartiere.