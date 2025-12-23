Un minimo di bassa pressione sulla Sardegna porta instabilità: piogge diffuse dal pomeriggio e miglioramento in serata
Un minimo di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna è destinato a influenzare il tempo sulla Calabria nel corso della giornata, portando condizioni di maltempo sparso e un peggioramento pomeridiano più marcato soprattutto sul versante tirrenico.
Nelle prime ore del giorno il quadro meteorologico resterà variabile, con cieli nuvolosi su tutto il territorio ma basso rischio di precipitazioni. La situazione cambierà nel pomeriggio, quando le piogge inizieranno a coinvolgere gran parte della regione, risultando più diffuse e consistenti lungo le aree tirreniche e nelle zone interne adiacenti. Non si escludono temporali locali, favoriti dall’afflusso di correnti umide provenienti da Sud richiamate dal minimo depressionario.
Un miglioramento è previsto a partire dalla serata, con le ultime piogge residue che interesseranno soprattutto il Tirreno prima di un rapido esaurimento nel corso della notte.
Le temperature rimarranno stabili, con valori massimi compresi tra 14 e 16°C. I venti si manterranno deboli o moderati, con direzione variabile.