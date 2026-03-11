Ex consigliere comunale e figura storica della sinistra cosentina, fu impegnato nel sociale, nel sindacato e nella promozione culturale del dialetto

«È con grande tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa dell’amico Ciccio De Rose, consigliere comunale della città di Cosenza dal 1997 al 2001».

Così il Sindaco Franz Caruso nel commentare la notizia della scomparsa dell’esponente politico, già militante nel Partito della Rifondazione comunista, e uomo di cultura cosentino.

«Con lui scompare – ha sottolineato Franz Caruso - uno strenuo difensore dei diritti degli ultimi e degli emarginati. Il suo impegno nel sociale ne ha sempre connotato l’azione politica e quella di sindacalista a tutela dei diritti di tanti lavoratori per i quali ha combattuto lunghe battaglie salariali. Accanto a questa attività che non mancava di esprimere con una personalità forte e un temperamento sanguigno, ma sincero e che non le mandava mai a dire, Ciccio De Rose merita di essere ricordato per il suo impegno culturale, espresso attraverso la poesia e il teatro.

Ambiti nei quali è stato un cultore del parlar materno, il nostro dialetto, del quale in tantissime occasioni, nei versi come nei testi, cercò in tutti i modi di riaffermare l’identità, come patrimonio da salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni. Di lui – ha aggiunto Franz Caruso -resta la grande simpatia e il ricordo di una ineguagliata capacità di raccontare, in modo assolutamente singolare, i fatti del passato, anche come metafora per descrivere le difficoltà e gli affanni del presente. La sua ricerca, storica e linguistica, del dialetto è stata trasformata sapientemente in poesia in grado, spesso sul filo dell’ironia, di accendere gli animi e scuotere le coscienze».

Alla moglie, ai figli e a tutti i familiari, il Sindaco Franz Caruso ha indirizzato il suo messaggio di cordoglio con le condoglianze personali e quelle dell’intera Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi.