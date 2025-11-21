Il clou del maltempo nevoso lo avremo però tra la nottata di sabato e domenica dove la neve potrà raggiungere anche aree più in basso tra cui i principali villaggi della Presila e Sila Piccola

La provincia di Cosenza sta per essere interessata da una breve fase pienamente invernale. Questo sarà causato dall’arrivo di aria fredda di matrice Artica pilotata da una perturbazione che apporterà piogge ma soprattutto nevicate sui monti della Sila e del Pollino.

Già dalla prossima nottata l’aria fredda inizierà ad affluire sul Cosentino con le prime precipitazioni nevose solo sulle vette della Sila e del Pollino a circa 1700m di quota; nella giornata di domani però, a partire già dalla mattinata, l’aria fredda avrà inglobato l’intero territorio con quota neve in netto calo a partire dai 1000-1100m: in questo frangente rovesci nevosi potranno raggiungere tutte le aree della Sila tra cui Botte Donato, Monte Scuro, Lorica, Fago del Soldato, aree di Spezzano della Sila, Orsomarso, Longobucco e l’intera area del Monte del Pollino.

Il clou del maltempo nevoso lo avremo però tra la nottata di sabato e domenica dove la neve potrà raggiungere anche aree più in basso tra cui i principali villaggi della Presila e Sila Piccola. Gli accumuli previsti saranno localmente anche abbondanti, con possibili picchi fino ai 40-50 cm.