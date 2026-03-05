A Cosenza, in occasione della Giornata Nazionale per la sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, la Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria promuove l’evento “Oltre il Disturbo”, in programma il 13 marzo nella Sala Nova del Palazzo della Provincia. Il tema scelto, “Corpo, identità e fattori di rischio nella società dell’immagine”, punta a mettere al centro prevenzione, informazione corretta e lavoro in rete.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e di promuovere un approccio multidisciplinare nella gestione dei disturbi alimentari, descritti come un fenomeno complesso che coinvolge dimensioni biologiche, psicologiche e sociali. Il programma prevede interventi da ambiti diversi – nutrizionale, psicologico, medico e sociale – con l’intento di offrire una lettura integrata del problema e strumenti concreti per riconoscere e prevenire i segnali di rischio.

Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Domenico Laurendi, con i saluti istituzionali. Nel suo intervento verrà sottolineata l’importanza della collaborazione tra professioni sanitarie, a partire dalla sinergia con l’Ordine degli Psicologi della Calabria, e il rapporto istituzionale con il Comune di Cosenza, indicato come segnale di attenzione condivisa verso i temi della salute pubblica.

L’evento è sostenuto dalla Commissione Alimentazione e Nutrizione coordinata da Saverio Bruni, che rivendica un’azione concreta per rafforzare la rete tra professionisti e valorizzare il biologo nutrizionista come figura centrale nella prevenzione e nell’individuazione precoce dei segnali di rischio. Cuore organizzativo e scientifico dell’iniziativa è il gruppo “Nutrizione Donna e Disturbi Alimentari” della Commissione, con Debora Fuorivia come referente e un ruolo nel coordinamento operativo affidato a Francesca Iadà, segretaria del gruppo. La chiusura dei lavori sarà affidata a Armida Incorvaia, componente del gruppo di lavoro, a testimonianza dell’impegno condiviso dei professionisti coinvolti.

“Oltre il Disturbo” è patrocinato da diversi soggetti, tra cui la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi, l’Associazione Italiana Biologi, l’Associazione Disturbi Alimentari Cosenza, la Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso e l’Ordine Psicologi della Calabria, delineando una rete ampia e qualificata.

L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire un momento di valore scientifico e sociale, capace di promuovere prevenzione e collaborazione tra professionisti per contrastare in modo strutturato e responsabile i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.