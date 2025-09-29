Cosenza è in lutto per la scomparsa di Pietro Calderaro, storico ristoratore e anima del celebre ristorante “La Fenice”. La notizia della sua morte, diffusa ieri, ha rapidamente attraversato la città e i social network, dove amici, clienti e colleghi hanno voluto lasciare un pensiero, un ricordo, un ringraziamento.

Sulla pagina Facebook del locale, un messaggio semplice ma intenso racchiude il sentimento condiviso da molti: «Il tempo lenirà il dolore, ma il tuo vivo ricordo ci accompagnerà per sempre… ciao Pietro».

Un pensiero che in poche ore ha raccolto decine di commenti, cuori e condivisioni, trasformandosi in un vero e proprio libro di firme virtuale. Tra i messaggi più frequenti, la gratitudine per la professionalità e la passione che Calderaro ha messo nel suo lavoro, la capacità di accogliere ogni cliente come un ospite di casa e di rendere “La Fenice” un punto di riferimento per la ristorazione cosentina.