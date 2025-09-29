Centinaia di messaggi e ricordi su Facebook per Pietro Calderaro, anima del ristorante “La Fenice” di Cosenza. «Il tempo lenirà il dolore, ma il tuo vivo ricordo ci accompagnerà per sempre… ciao Pietro»
PHOTO
Cosenza è in lutto per la scomparsa di Pietro Calderaro, storico ristoratore e anima del celebre ristorante “La Fenice”. La notizia della sua morte, diffusa ieri, ha rapidamente attraversato la città e i social network, dove amici, clienti e colleghi hanno voluto lasciare un pensiero, un ricordo, un ringraziamento.
Sulla pagina Facebook del locale, un messaggio semplice ma intenso racchiude il sentimento condiviso da molti: «Il tempo lenirà il dolore, ma il tuo vivo ricordo ci accompagnerà per sempre… ciao Pietro».
Un pensiero che in poche ore ha raccolto decine di commenti, cuori e condivisioni, trasformandosi in un vero e proprio libro di firme virtuale. Tra i messaggi più frequenti, la gratitudine per la professionalità e la passione che Calderaro ha messo nel suo lavoro, la capacità di accogliere ogni cliente come un ospite di casa e di rendere “La Fenice” un punto di riferimento per la ristorazione cosentina.